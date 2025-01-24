Красные флаги: какие признаки указывают на измену

Фото: 5-tv.ru

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Множество мелочей в поведении человека может указывать на то, что у него появились тайны.

Если партнер внезапно перестал оставлять свой смартфон и ходит с ним даже в душ, то стоит насторожиться, так как это один из признаков измены. Об этом изданию Daily Mail рассказала сексолог Трейси Кокс.

О том же говорит усилившаяся скрытность партнера. Например, смена пароля на цифровых устройствах. Или же блокировка смартфона, резкий переход на другое окно в ноутбуке, когда кто-то оказывается достаточно близко, чтобы заглянуть в экран. И даже закрытые двери в ванную, которые раньше всегда были нараспашку, могут сигнализировать о том, что у человека есть тайна.

Кроме того, появление новых привычек тоже часто косвенно указывают на измену, уверена специалист. Например, человек стал уделять больше внимания своему внешнему виду, хотя раньше был к этому равнодушен. Еще на появление интрижки указывает более холодное отношение одного партнера к другому.

«Причина, по которой люди отстраняются, очевидна. Из-за чувства вины им трудно смотреть в глаза партнеру, которого они предают. Или когда его эмоциональная энергия утекает в другое русло, партнер кажется ему недостойным любви. Какова бы ни была причина, когда кто-то, кто когда-то был внимательным, внезапно перестает быть таким, значит, в его жизни что-то изменилось», — поясняет Кокс.

Один из способов поймать свою пару на лжи — спросить о чем-то простом, но неожиданном, советует сексолог. Ложь обычно продумывается на кокой-то определенный промежуток времени. Стоит уточнить, что человек ел до или после мероприятия, большая ли пробка на его маршруте. Или спросить про погоду, если любимый сказал, что уехал, например, в командировку. Такие простые вопросы не вызывают подозрения, но сбивают лгуна с толку.

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