Идут в ногу со временем: в Россию поставляется 80% бытовой техники из Белоруссии

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В производстве задействованы поставщики компонентов из РФ.

Холодильники на солнечных батареях и ткань, которая греет зимой и охлаждает летом. Это не фантастика, а реальность, и похвастаться ею могут белорусские предприятия легкой промышленности. Их продукция хорошо известна и в России, и в Европе, и вполне может конкурировать с ведущими мировыми производителями бытовой техники и одежды. Примечательно, что в ряде технологических процессов задействованы и российские компании. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков продолжит.

Завод «Атлант» — каждый день тут сходит с конвейера по три тысячи холодильников и тысяче стиральных машин. 80% тут идет на экспорт в Россию.

«Вообще в холодильнике, есть такая поговорка, в чем проблема или в чем недостаток может быть, назовите хоть что-то в холодильнике. Мы говорим, что недостаток только один, — он очень надежный и не ломается», — заявил гендиректор «Атланта» Дмитрий Харитончик.

Лидер по производству холодильников в СНГ. По всей России имеет свою сеть аттестованных сервисных центров. И в России же закупают много комплектующих.

«Сейчас на заводе выпускают 80 моделей холодильников и 60 моделей стиральных машин. Есть и уникальные экземпляры. Это спецзаказ из Африки. Работает от солнечных батарей. Позволяет держать холод 72 часа при отсутствии электроэнергии», — показывает Польшаков.

Стереотипы о том, что производство советское, говорят, все еще сохраняются. В прошлом году президент страны Александр Лукашенко потребовал от предприятия идти в ногу со временем.

«Это предприятие нам надо сделать настоящим предприятием. Тем более без холодильников, и машины стиральные там производим еще. Может быть, надо на что-то еще выходить? Надо это раскрутить. Чтобы это продавалось и покупали наши люди. Неплохие же холодильники. Стиральные машины неплохие», — заявил Лукашенко.

И стиральные машины, и холодильники постоянно модернизируют, создают новые модификации. Разрабатывают стирально-сушильную машину, новые морозильники, и теперь они будут совместимы с умным домом.

«42 999 999-й холодильник, а вот 43-миллионный, выпущенный на заводе. Это первый холодильник с функцией Wi-Fi. Сейчас он сошел с конвейера и проходит испытания. Затем упаковка и магазин», — показывает Польшаков.

Помимо бытовой техники, Белоруссия славится и текстильной промышленностью.

«Импорт белорусской текстильной продукции в Россию занимает второе место после изделий текстильной продукции Китая. 33% экспорта приходится на Китай на российском рынке и порядка 9-15% приходится на белорусские изделия», — подчеркнул президент Ассоциации текстильщиков России Шамхал Ильдаров.

Белорусский трикотаж давно стал брендом страны. А лен — национальный символ, который изображен на государственном гербе. Оршанский льнокомбинат самый крупный в Европе и СНГ. Здесь производят восемь процентов мирового объема льняного текстиля. Поставляют продукцию в 43 страны мира. Это Западная Европа, США, Южная Америка, Япония, Россия.

«За все время существования нашего предприятия, за все 95 лет мы произвели свыше 2 миллиардов 800 миллионов погонных метров ткани. Если всю ткань шить в один рулон, земной шар по экватору обернуть можно 88 раз», — подчеркнул замгендиректора Оршанского льнокомбината Сергей Сидин.

Льноволокно проходит несколько этапов обработки. За последние десять лет в модернизацию тут вложили больше 200 миллионов долларов. Наталья Федорова уже 37 лет работает на этой фабрике, прошла путь от мастера до главного инженера. Производство преобразовывалось на ее глазах.

«Очень много для меня значит лен. Наверное, я его уже знаю. Наверное, в каких-то моментах и чувствую, и понимаю. Я очень горжусь своим предприятием, очень горжусь своей фабрикой», — рассказала Наталья.

В ассортименте широкий выбор от одежды и аксессуаров до постельного белья. До сих пор ученые не могут объяснить, почему в льняной одежде летом на 4 градуса холоднее, а зимой на 4 градуса теплее. Это единственный материал, который после многократных стирок становится мягче и лучше.

Все эти товары, как бытовую технику, так и текстиль, можно найти на полках оффлайн и онлайн-магазинов в России.