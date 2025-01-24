Настоящие стервятники: как черные трансплантологи тайно забирали органы у солдат ВСУ

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Украинские коррупционеры зарабатывают на войне давно.

Молодая кровь нужна не только ВСУ, но тем, кто активно зарабатывает на войне. В распоряжении «Известий» появились новые свидетельства о работе украинских черных трансплантологов в зоне конфликта. Как рассказали несколько пленных боевиков, незаконные операции проходили в Часовом Яре. И, судя по всему, торговля органами была поставлена на поток, а ее организаторы получали огромную прибыль. С подробностями корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Часов Яр, улица Пирогова, городская больница номер 3. Сейчас она находится буквально на линии фронта, идут бои. Но совсем недавно, когда здесь был ближний тыл ВСУ, в здании располагался один из перевалочных центров черных трансплантологов. Удобно — именно сюда поступали раненые. Выжившие пациенты больницы теперь дают показания.

«Приезжала машина белая, фургон. Ну и ночью увидел, как выносили термосы, не термосы, а холодильные ящики белые. В костюмах выходили и грузили в машину ящики. Потом уже медсестры говорили, что нет людей там, органы вырезают у солдат, людей, кто там, где им попадались люди», — заявил военнослужащий ВСУ Виталий Емец.

Это был не единственный центр в Часовом Яре, где обитали странные медики.

«В доме номер 5 по улице Недогибченко до сентября прошлого года находился или медицинский пункт, или этот самый сортировочный пункт. Там был человек, местные его называли Бородой, с бородой ходил, невысокий, коренастый. Позывной у него был Адамович, это хирург из Львова. неоднократно видели термоконтейнеры. Здесь еще дежурило две скорые, реанимобили, но, по наблюдениям, они раненых не возили», — рассказал житель Часова Яра Константин Марковин.

Украинские коррупционеры зарабатывают на войне давно. Из украинских же источников мы знаем про гигантские хищения при строительстве укреплений, про торговлю западным оружием и снаряжением. Торговля органами приносит точно не меньше. По оценке ООН, минимум 10% рынка донорских органов — это продукция черных трансплантологов. Во время конфликтов эта доля увеличивается. Впервые об этом заговорили в 14-м году, когда взломали переписку адвоката Юлии Тимошенко Сергея Власенко с немецким хирургом Ольгой Вибер.

— А вот и я! Наша вторая партия разошлась хорошо, клиенты довольны и появились новые. Заказы растут! У тебя людей хватает? — поинтересовалась Вибер.

— Принял. Пока справляемся теми же ресурсами, просто работают интенсивнее (от большого заработка никто не откажется), — ответил Власенко.

В переписке использовались сокращения на латинице, которыми обозначались органы. Вибер жаловалась на качество, Власенко объяснял это тяжелыми условиями.

— В последней партии было много некачественного товара!!! Ты меня этим подставляешь!

— Оль, ты тут не была, не видишь, как все происходит, а условия становятся все сложнее…

С тех пор масштабы только выросли. Да и законодательство Украины стало мягче к трансплантологам. Например, теперь отправлять органы за границу можно без НДС. Все это приводит к злоупотреблениям. Когда легкораненные бойцы внезапно умирают на столе хирурга.

«Ну, прознали, что вырезают органы. Возмущались там девчата, что хлопец еще живой был, можно было спасти, там что-то какое-то незначительное ранение, а оказался труп после хирургии. Здоровый хлопец, Игорь. Качок. В больнице перемотали, ему сказали, тут ничего страшного. Шкуру попортило, но органы не задело. И в этой же больнице у Константиновки он почему-то случайно быстро умер», — рассказал Емец.

А у раненого под Суджей бойца ВСУ Руслана Дячина, которому пришлось ампутировать ноги, заодно изъяли здоровую почку. Об этом в соцсетях сообщила жена солдата. Потом, правда, ее заставили все опровергнуть, но исходный пост она не удалила до сих пор.

Объявления о продаже органов, которыми наполнен даркнет, дают некоторое представление о расценках. Сердце в среднем стоит 30 тысяч долларов, почка 12. Востребованы так же роговицы глаз, поджелудочная железа. Одно из главных требований — материал должен быть извлечен и заморожен в течение 14 часов после смерти. Не позднее. Поэтому черные трансплантологи вынуждены мимикрировать под фронтовых медиков и, как стервятники, пастись рядом с передовой.