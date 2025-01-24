«Введу почти сразу»: Трамп пригрозил РФ санкциями в случае отказа уладить конфликт на Украине
Трамп пригрозил РФ санкциями в случае отказа уладить конфликт на Украине
Фото, видео: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia; 5-tv.ru
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При этом лидер США заверил, что не хочет прибегать к таким мерам.
Президент США Дональд Трамп пригрозил, что введет против России «огромные» тарифы, а также усилит санкции, если конфликт на Украине не будет улажен в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox news.
«Если они не уладят этот конфликт в ближайшее время, почти сразу я введу огромные тарифы на Россию, огромные налоги, а также большие санкции», — объявил Трамп.
По словам лидера США, он не хочет прибегать к таким радикальным мерам, поскольку любит и уважает русский народ.
Еще до инаугурации Трамп многократно обещал завершить украинский конфликт в течение суток после вступления в должность. Однако, выступая в виртуальном формате на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент Штатов подчеркнул, что ситуация полностью зависит от России.
Кроме того, Трамп уверен, что противостояние никогда бы не началось, если бы у власти находился он. Американский лидер также снова выразил желание встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку по урегулированию конфликта с Россией.