«Любят опытных»: как Лариса Долина относится к романам с молодыми мужчинами

Лариса Долина: в любви разница в возрасте не имеет значения

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Артистка не скрывает подробностей своей личной жизни.

Народная артистка России Лариса Долина хорошо относится к романтическим отношениям с большой разницей в возрасте между партнерами. Об этом певица рассказала корреспонденту 5-tv.ru на конкурсе «Большая сцена».

По словам знаменитости, нет ничего плохого в том, что женщина в паре будет намного старше мужчины.

«Я к этому отношусь положительно, потому что любовь не имеет возраста», — заверяет Долина.

Артистка считает, что во многом это дело вкуса. Есть мужчины, которые предпочитают видеть рядом с собой партнершу старше себя, более опытную. И это нормально. Однако сама Долина вступать в серьезные отношения с каким-либо представителем сильного пола не спешит.

«Мне хорошо одной, правда. Я три раза была замужем. Я больше туда не хочу!», — признается исполнительница.

К тому же у певицы есть друзья мужчины, которые всегда готовы подставить свое плечо, чтобы оказать артистке всестороннюю поддержку.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что внучка Долиной хочет взять псевдоним.