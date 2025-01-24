В Ростовской области ночью сбили семь беспилотников ВСУ

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены ночью над тремя районами Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Этой ночью на севере Ростовской области уничтожено семь БПЛА: в Миллеровском, Тарасовском и Шолоховском районах», — написал он.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, разрушений на земле также нет.

К слову, системы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 23 января сбили 49 беспилотников ВСУ над регионами России. Семь из них ликвидировали над Брянской областью, четыре над Крымом, один над Белгородской, а также 37 — Курской.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Саратовской области объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.