Обломки беспилотника попали в частный дом в Рязани
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Фото, видео: Zuma/ТАСС; 5-tv.ru
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Начался сильный пожар.
Массированную атаку украинских беспилотников отразили российские средства ПВО. В течение ночи сбивали дроны в Тульской, Рязанской, Брянской и Московской областях.
Сергей Собянин сообщил о как минимум шести уничтоженных беспилотниках летевших на Москву. В аэропортах столицы вводились временные ограничения.
А в Рязани обломки беспилотника попали в частный дом. Возник сильный пожар. По данным властей, никто не пострадал. Оперативные службы ликвидируют последствия воздушной атаки.