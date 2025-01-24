Шоу-бизнес 399
Фестиваль возможностей: звезды на красной дорожке конкурса «Большая сцена»
Вместе с участниками конкурса выступили: Лариса Долина, Юлия Савичева, Денис Майданов, Алексей Чумаков и многие другие.
Наши российские артисты — прекрасный пример для молодых исполнителей, ведь за их спинами многолетний опыт. Поэтому, каждый конкурсант после выступления со звездой улучшил свои навыки. Однако, жизнь артиста — это не только концерты и студии, но и постоянные сплетни вокруг. К слову, о них!
Как обстоят дела в личной жизни Ларисы Долиной, как Денис Майданов поддерживает физическую форму, почему жена Дмитрия Колдуна не носит реплики, с кем побоялась сфотографироваться Юлианна Караулова из голливудских звезд и какие отношения у Дианы Гурцкой со своим сыном — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Лариса Долина была, как никогда откровенна. Артистка призналась, что любви все возрасты покорны, поэтому — молодые люди, ваши шансы велики! Только замуж не зовите — там ей не понравилось.
1/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
А вот у Родиона Газманова все стабильно — говорил только про любовь к Родине. Артист убежден, что патриотические песни должны звучать везде: в школах, на радио, на ТВ. В этом деле главное не переусердствовать, а-то ущемлять других тоже нехорошо.
2/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Дмитрий Колдун снова пришел на дорожку один, а жаль — оказалось, на любимую супругу артист не жалеет денег. Автор песни «Мерилин Монро» признался, что покупает жене только оригинальные брендовые вещи.
3/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Недавно сменившая образ Юлианна Караулова сильно удивила нас. По словам артистки, многие звезды при виде голивудских селеб боятся к ним подойти, а точнее — стесняются. Подобная реакция была и у самой исполнительницы при виде Jay-Z.
4/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Вечно позитивная Этери Бериашвили поразила всех своей красотой. Артистка призналась, что ради стройного тела старается правильно питаться. По словам певицы, спорта в её жизни не так много, но каким-то чудом лишний вес уходит.
5/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Примерный семьянин и просто замечательный артист Алексей Чумаков к журналистам не вышел. Зато, с Газмановым успел позабавиться — во время интервью артиста, Чумаков подошел к нему и испугал, схватив за ногу.
6/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
А вот Диане Гурцкой было не до шуток, подумали мы, посмотрев на её образ в черном цвете. Однако, сомнения развеялись, когда звезда начала рассказывать про своего сына. Певица поделилась, что испытывает трепетные чувства к своему ребенку и готова во всем его поддержать.
7/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Чьей физической форме можно позавидовать, так это Дениса Майданова, которому в свои 48 лет делает за раз три подхода. По словам артиста, только сильный духом человек занимается спортом каждый день.
8/8 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем