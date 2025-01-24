Фестиваль возможностей: звезды на красной дорожке конкурса «Большая сцена»

Наши российские артисты — прекрасный пример для молодых исполнителей, ведь за их спинами многолетний опыт. Поэтому, каждый конкурсант после выступления со звездой улучшил свои навыки. Однако, жизнь артиста — это не только концерты и студии, но и постоянные сплетни вокруг. К слову, о них!

Как обстоят дела в личной жизни Ларисы Долиной, как Денис Майданов поддерживает физическую форму, почему жена Дмитрия Колдуна не носит реплики, с кем побоялась сфотографироваться Юлианна Караулова из голливудских звезд и какие отношения у Дианы Гурцкой со своим сыном — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.