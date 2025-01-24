Владелец затонувшего танкера оказался связан с печально известной «Булгарией»

Фото, видео: URA.RU/ТАСС; 5-tv.ru

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Теплоход потерпел крушение 10 июля 2011 года — из 211 человек, которые находились на борту, 122 погибли.

Возвращаясь к теме экологической катастрофы в Черном море, следует отметить, что сейчас все работы по ликвидации последствий ведутся за счет федерального и регионального бюджетов. А вот владельцы танкеров, потерпевших крушение, никакого участия не принимают. Хотя мои коллеги, журналисты «Известий» провели эксклюзивное расследование и выяснили, что одно судно принадлежало компании «Кама Шиппинг», глава которой Виктор Сельков, а так же два его сына.

Их ловили на неуплате налогов, отстраняли от госзакупок, а бывшие партнеры обвиняют в хищениях. Причем впервые фамилия Сельков прозвучала после страшной трагедии с затонувшим теплоходом «Булгария», на борту которого погибли 122 человека.

Но даже сейчас, после аварии, компании «Кама Шипинг» и владелец второго танкера ЗАО «Волгатранснефть», продолжают перевозки в Керченском проливе. Вся вина — пока на плечах капитанов судов, потерпевших крушение. Но кто должен отвечать на самом деле? Об этом в большом расследовании журналистов Известий, которое уже можно найти на портале IZ.ru.