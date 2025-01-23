«Бросает в жар»: Юра Борисов о первых эмоциях после номинации на «Оскар»

Юру Борисова бросило в жар после новостей о его номинации на премию «Оскар»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Актер узнал об этом во время поездки на машине с семьей. Как отреагировала его жена?

Номинированный на «Оскар» актер Юра Борисов поделился эмоциями от случившегося в прямом эфире американского телеканала GMA.

Звезда фильма «Анора» появился в эфире вместе с женой Анной и двумя дочерями — Марфой и Акулиной. Борисов рассказал, что узнал о номинации во время поездки на машине с семьей. Он отметил, что в этот момент больше всего радости испытала его супруга.

«Я был в машине с семьей. Это было очень забавно, потому что моя номинация была первой, мое имя назвали первым, и моя жена начала кричать и плакать. Я вообще ничего больше не услышал, ни одной номинации, потому что она кричала», — признался актер.

Артист неимоверно счастлив и отмечает, что каждый раз после таких новостей его буквально бросает в жар.

Ранее в этот день стало известно, что Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора».

Бороться за «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» вместе с Борисовым будут: Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Гай Пирс из «Бруталиста», а также Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Петров пожелал быть номинированным на «Оскар».