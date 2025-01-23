Фото: www.globallookpress.com/Jim West

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Без российского урана США и их союзники рискуют столкнуться с нехваткой электроэнергии.

Российские контрсанкции на экспорт низкообогащенного урана из России в США, введенные в качестве ответных мер на американские ограничения, подорвали и без того шаткую стабильность на всем мировом экономическом рынке. Об этом пишет издание EADaily.

Как стало известно, с момента начала СВО стоимость обогащенного уранового продукта (ОУП) взлетела в пять раз, а один из самых стремительных этапов роста на целых 200% пришелся на период с конца августа 2024 года. Дело в том, что тогда США попытались ввести санкции на урановый рынок России, что повлекло за собой ответные меры в виде запрета на экспорт этого ценного сырья в Штаты.

На сегодняшний день стоимость ОУП составляет 3,9 тысячи долларов за килограмм, а цена на обогащеное сырье достигла рекордных 190 долларов за единицу работы разделения. По данным Международного энергетического агентства, на Россию приходится около 40% мирового рынка обогащения урана, так что введенные контрсанкции являются сильнейшим ударом по всему западному миру.

«Если TENEX не сможет получить экспортные лицензии для наших заказов, это повлияет на нашу способность выполнять наши обязательства перед клиентами и окажет существенное неблагоприятное влияние на наш бизнес, результаты деятельности и конкурентоспособность», — говорится в отчете на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Таким образом, США и их союзники рискуют оказаться в ситуации, когда постоянные сбои в производстве электроэнергии на АЭС станут неотвратимой реальностью, в которой им придется выживать без помощи России.

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