«Чтобы не сравнивали со мной»: внучка Долиной хочет взять псевдоним

Долина заявила, что ее внучка в будущем может взять псевдоним

Фото, видео: Сергей Фадеичев/ТАСС; 5-tv.ru

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Наследница артистки занимается вокалом и мечтает стать певицей.

Внучка народной артистки РФ Ларисы Долиной Александра в будущем может взять псевдоним. Об этом певица рассказала в разговоре с 5-tv.ru на конкурсе «Большая сцена».

«Сейчас уже о говорим о том, что может быть она когда-то возьмет псевдоним, чтобы ее не сравнивали со мной, потому что мы разные», — рассказала Долина.

По словам певицы, у ее наследницы свой путь, и она не должна ориентироваться на бабушку. Кроме того, артистка не планирует помогать Александре с выбором псевдонима, поскольку это решение она тоже должна принять сама.

«Я не буду ничего навязывать, так как я не хочу этого. Я никогда ничего не навязывала и дочери своей», — объяснила Долина.

Певица также рассказала, что ее внучка много времени посвящает учебе и приходит домой «совершенно мертвая». Александра учится в специализированной школе с творческим уклоном.

К слову, Саша унаследовала от бабушки талант — она тоже поет и делает успехи в творчестве. Известно, что девочка занимается вокалом не только с Долиной, но и с композитором Виктором Началовым. Она не раз говорила в интервью, что мечтает пойти по стопам бабушки и стать певицей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд обязал обманувших Ларису Долину мошенников вернуть ей 69 миллионов рублей.