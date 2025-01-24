Время путешествий и приключений: китайский гороскоп на февраль 2025 года

Фото, видео: 5-tv.ru

В этом месяце нас ждут самые разные события. К чему стоит готовиться?

5-tv.ru публикует прогноз на февраль 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Каменный тигр — первый месяц весны по китайскому календарю. В нем сильны энергии огня, которые дают вдохновение, радость, надежду, мотивацию двигаться дальше.

Одновременно Каменный тигр является активным знаком, который подталкивает к поиску приключений и путешествий.

Главный образ, который с ним ассоциируется — высокие горы, поросшие сочным зеленым лесом. Китайцы называют такие горы молодым драконом.

Люди, которые родились под этим знаком, обычно надежны, тверды, на них всегда можно положиться — ценное качество в наше время.

Уверенные, властные, но одновременно чувствительные и ранимые. Всегда в поиске баланса, с огромным потенциалом роста, благодаря процветающей энергии Ци.

В год Деревянной Змеи тигр обретает негативный оттенок смысла — огненное наказание или наказание неблагодарности. Это когда вам кажется, что вы много отдаете, но окружающие этого не ценят. Если в вашей карте есть предрасположенность к такому поведению — самые острые моменты будут в феврале, мае и августе.

В определенные дни потенциал ссор на почве недопонимания может ярче проявляться или реализоваться — следует проявить дипломатичность.

Если вы родились под знаком дня Металл Инь, то у вас наступает месяц благородного. Это значит, что высока вероятность получить помощь, покровительство, дельный совет.

Но еще круче будет стать источником помощи, покровительства и дельных советов для людей — это даже более почетно и уж точно вернется сторицей.

Если вы родились в марте, для вас наступает месяц небесного доктора — отличное время для плановых медицинских процедур — операции пройдут успешнее, восстановление будет быстрым и приятным.

Гексаграмма месяца выпадает под номером 55 — «Изобилие»

Символ этой гексаграммы — осенняя жатва, сбор богатого урожая. Счастливая звезда ярко освещает ваш путь, и дела идут стабильно и успешно, а в будущем возможно пойдут еще лучше. Однако следует всегда быть в курсе событий, в финансах лучше держаться консервативных стратегий.

Отличное время для занятий искусством. Интенсивная деятельность в сочетании с ясностью и гармонией приведет к изобилию.

Но для мудреца такое состояние является скорее отрицательным, чем положительным, поскольку поглаживание по шерстке действует слишком расслабляюще и заставляет терять хватку, приводя к ошибкам в дальнейшем. Отсюда и рекомендация — заниматься творчеством, но быть в курсе всех событий.

Структура «Зеленый дракон входит под балдахин» — все дела закончатся благоприятно. Необходимо проявить твердость и решительность, тогда будет счастье и успех. Можно достичь хорошего прогресса. Возможны трудности в деловых переговорах.

Лучшие и худшие дни февраля

Хорошие дни: 6, 18 февраля.

Плохие дни: 4, 20, 21, 22, 28 февраля.

Дни болезней: 13, 14, 15, 25 февраля.

Наказание неблагодарности: 8 и 20 февраля.

Без богатства: 4 и 5 февраля.

Здоровье

Февраль — первый месяц года и первый месяц весны по китайскому календарю. Это отличное время для того, чтобы последить за здоровьем печени и желчного пузыря, связанных с энергиями дерева.

Они любят кислый вкус, поэтому нашими друзьями на весенний период становятся кислая капуста, чай с лимоном и имбирем, гранат, зеленые яблоки и компот из яблок.

Фэншуй

С точки зрения пространства, хорошими секторами являются восточный сектор — в любом из ваших помещений. Юго-западный — это еще один наш фаворит на весь год, здесь находится самая лучшая структура.

И юго-восточный — сюда прилетает звезда инвестиций и финансов, которая также поможет нам в течение года. Если у вас находятся активные точки или входная дверь в одном из этих секторов, то ждите дополнительных возможностей, удачи.

Самым негативным сектором в течение всего года будет северо-восточный. Сюда прилетает негативная звезда Желтого Императора, которая прощупывает все ваши слабые места, выявляет их, демонстрирует.

Она тоже может давать рост, просто он будет через боль. Если вы не заинтересованы в таком способе получения роста, тогда пользуйтесь позитивными секторами.

Если вы готовы к испытаниям судьбы, то вполне можно пользоваться и северо-восточным сектором, держать здесь активные объекты, предметы. Будьте готовы к тому, что жизнь будет помогать выявить ваши слабые места.

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