Проверка на прочность: астропрогноз для всех знаков зодиака на февраль 2025 года

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Месяц окажется богатым на перемены во всех сферах жизни. Что изменится у вас?

Профессиональный астролог Татьяна Рубина в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала, чего стоит ждать от наступающего января: когда заняться творчеством, а когда — решать любовные вопросы.

На протяжении всего февраля представителям зодиакального круга будут приходить в голову идеи гуманистической, благотворительной и альтруистической направленности. До 18 числа все процессы будут проходить под эгидой прогрессивного Водолея, а значит, что все пространство будет наполнено духом независимости, стремлением к реализации в группе людей со схожими мыслями.

В жизнь будут легко воплощаться все задумки: освоение каких-то новых для себя технологий, изучение материалов, которые казались ранее сложными — все это скоро завершится для вас успехом.

Также в этот период важно постоянно находиться в потоке информации, быть в курсе всех событий и делиться с окружающими своими знаниями. Однако важно помнить, что провокационное влияние Урана на Солнце и Меркурий, проходящих по подобию, может обернуться для вас обратной стороной. Вы можете быть вспыльчивыми и настроены на споры.

Это может проявляться как в общении с друзьями, так и во взаимодействии коллегами по работе или же просто случайными прохожими. Тем не менее, позитивные моменты во всей этой вакханалии все-таки существуют, а будут они проявляться в готовности, решительности к воплощению ваших самых сокровенных творческих проектов и, в целом, в реализации всех острых потребностей.

Чревата вся эта активность может быть появлением усталости или перегруженностью информацией. Также возможны какие-то пересмотры или разрывы деловых договоренностей. Но уже 4 февраля Венера перейдет в свою активную фазу и затронет часть представителей зодиакального круга.

В стороне не останутся Рыбы, у которых изменятся романтические настроения, или Овны, знаменитые своей вспыльчивостью и огненностью. Венера превратит представителей этих знаков в настоящих амазонок, которые готовы на решительные военные действия на любовном фронте. Желания станут более импульсивными, возрастет влияние на противоположную чувственную сторону — увеличится страсть и возрастет сексуальный темперамент как мужских, так и женских представителей знака.

С другой стороны, существует вероятность активизации скрытых комплексов, неуверенности в себе, которые вы будете стараться компенсировать активностью в социуме: навязчивая жажда внимания, агрессивный внешний вид или даже полная смена имиджа. Возможно, захочется добавить ярких или необычных аксессуаров, например, яркую красную сумку, короткую юбку или металлические цепи на шею. Именно по этой причине в этот период высока вероятность создать отношения или даже выйти замуж, однако такая любовь продлится недолго.

В творчестве. любви, финансах следует избегать нетерпимости и проявления всякой грубости. Постарайтесь направить всю эту энергию. в нужное русло, например, поучаствуйте в спортивных мероприятиях или заключите пари, что вам удастся за месяц повысить показатели на работе.

12 февраля наступает полнолуние во Льве. Оно затронет творчество, хобби, отношения с друзьями и близкими, а также ваши ценностные ориентиры. Захочется ощутить всю весомость своей силы, получить признание и одобрение, также обострятся чувства и эмоции. В частности, повысится градус импульсивности, поэтому настоятельно рекомендуется поберечь свое сердце и не поддаваться чрезмерным переживаниям.

Несмотря на все это, наступает период для реализации себя в обществе. Вам удастся посетить много мероприятий, сыграть решающую роль в романтическом вечере и обязательно уделить внимание детям.

14 февраля Меркурий передаст свою энергию Земле и войдет в водную ипостась. Рыбы, например, начнут проявлять свои слабые стороны, неорганизованность и суету в делах. С другой стороны, обостряется вдохновение и интуиция. Это лучшее время для профессиональной реализации писателей, психологов и творческий деятелей, однако важно помнить, что до 21 февраля стоит быть осторожнее с обещаниями. Это касается и совершения каких-то крупных сделок, и оформления документов, и обычных бытовых моментов.

По окончанию этой даты, затраченные усилия на большую умственную работу начнут приносить свои плоды. Вы получите неоценимые уроки, навыки, вам удастся подписать выгодные договоры и в целом получится улучшить свои позиции на предпринимательском и деловом треке. В целом станет легче преодолевать препятствия и вычленять для себя какие-то ценные уроки из различных ситуаций.

В этот период будет полезно добавить активную физическую, умственную нагрузку, разбавить рутинные дела какой-то поездкой или духовными практиками. Кстати, если вы хотели купить бытовую технику или электронику, то сейчас самое время это сделать. Ни в коем случае не стоит скупиться — покупки оправдают себя и долгое время продолжат вас радовать.

18 февраля солнце уже перейдет в Рыб. Этот период будет наполнен сентиментальностью и лиричностью. Усилится воображение, желание творить и мечтать. Волшебство придет в каждый год. Главное поверить в это. Но вместе с этим начнется витание в облаках, появится чувство зависимости от обстоятельств. Будет не хватать объективности и способности видеть вещи, какими они являются на самом деле.

С 27 февраля ощущение реальности еще больше ослабевает. Это может проявляться в обострении фобий. В это время крайне нежелательно заводить новые знакомства и встречаться с сомнительными людьми. Помните, что все важное должно быть личным, а если не терпится чем-то поделиться, то лучше делать это с проверенными людьми.

Кульминацией месяца выступает парад планет 28 февраля. Повышается психологическая чувствительность. Хочется больше заботы, понимания и сочувствия. В это время разумнее вести здоровый образ жизни, с осторожностью стоит принимать лекарственные препараты, необходимо ограничить потребление алкоголя и не напрягать ноги.

Положительные изменения стоит ждать в прояснении фактов, улучшении состояния своего тела и организма в целом. Можно поделать легкий массаж или принять успокаивающую ванну для ног. Однако помните, что все еще продолжается движение Марса, поэтому не стоит начинать какие-то новые проекты, совершать хирургические вмешательства или завязывать новое общение.

А вот с 25 февраля уже многие препятствия сойдут на нет. Энергия Марса больше не будет ставить подножки на пути к цели, а наоборот — она станет животворящей и будет способствовать новым начинаниям. В этом месяце с огромной скоростью происходит воплощение планов, которые связаны с ремонтом или перепланировкой, установкой системы безопасности в жилых или производственных помещениях.

Также помните о необходимости проявлять заботу о близких родственниках. Это отличное время для мотивации людей, у которых есть необходимость в профессиональной, социальной или творческой реализации. Новый стиль самовыражения обязательно принесет заряд позитива и вдохновения, а также послужит импульсом для большого прорыва.

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