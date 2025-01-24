«Не только отдельные истории успеха»: какие задачи поставил Путин перед АСИ

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Агентство стратегических инициатив, по сути, это связка между наукой, бизнесом и государством.

Важные проекты для России сегодня обсуждали на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). Его по видеосвязи провел Владимир Путин. Единой темы обсуждения не было. Говорили о демографии, экономике, развитии технологий. Но все проекты объединяет общая цель — они должны менять жизнь людей к лучшему. О стратегии развития рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Агентство стратегических инициатив, по сути, это связка между наукой, бизнесом и государством. Здесь находят новые проекты и помогают донести их на самый верх. Медицина, производство, IT-технологии — итог первых 13 лет работы — более чем!

На совещании с президентом обсуждают планы на ближайшие пять лет — все в русле новых национальных проектов: поддержка семьи, помощь инвалидам, развитие производства и новых технологий — то, над чем власть и бизнес будут работать вместе.

«Рассмотрим обновленную стратегию деятельности Агентства стратегических инициатив до 2030 года. Как мы договаривались на прошлом заседании Наблюдательного совета, этот важнейший документ должен в полной мере учитывать вклад АСИ в достижение национальных целей развития и, безусловно, те кардинальные перемены, которые происходят и в России, и во всем мире», — подчеркнул Путин.

На ближайшие годы государство делает ставку прежде всего на социальные проекты. Вот только некоторые из этих амбициозных целей: повышение рождаемости, рост продолжительности жизни, трудоустройство 100 тысяч инвалидов.

«Необходимо создавать максимально комфортные условия для большой многодетной семьи, состоящей из многих поколений. Важное направление — помощь социально уязвимым категориям граждан, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации», — отметил российский лидер.

Конкретный пример — медицина: в Калужской области при содействии частных инвестиций открыли новую детскую больницу, в Севастополе — онкодиспансер, в Кировской области — центр эндоскопии.

«Все очень удобно, все очень быстро, все в одном месте», — поделилась впечатлениями жительница Кировской области Мария Макарова.

Кадры тоже часть этой социальной программы: создание связки школа-вуз, производство, привлечение в Россию высококлассных иностранных специалистов

«По моему поручению под руководством МВД на базе Агентства стратегических инициатив создается специальный проектный офис. Его задача — обеспечить полное сопровождение иностранного гражданина при переезде в нашу страну: помочь с обустройством, с поиском работы, с обучением детей. При этом для нас значимы не только отдельные истории успеха — вся наша страна должна быть в авангарде формирования более справедливой модели развития, модели, основанной на незыблемых ценностях. А это известно, что такое. Это традиционная многодетная семья, это свобода и ответственность, стремление каждого приносить пользу обществу и людям», — добавил Путин.

Эта программа уже запущена. Например, под Нижним Новгородом строят поселок для репатриантов-немцев, которые вновь возвращаются на Волгу.

«Мы влюбились в Нижний Новгород с первого взгляда. Восточнее Москвы еще ни один враг не прошел. Шучу. Просто для нашего поселения мы хотели выбрать красивый, старый город», — поделился руководитель проекта создания русско-немецкого поселка Руде Ремо Кирш.

Общими усилиями бизнес и власть развивают науку и производство: за последние годы построено более 300 технопарков и кластеров.

«Речь о том, чтобы с помощью новых идей, доказавших свою успешность инструментов, достроить, дополнить запускаемые национальные проекты. Это в полной мере касается нацпроектов технологического лидерства. Кстати, один из нацпроектов по развитию беспилотных авиационных систем разработан и осуществляется при непосредственном участии агентства, коллег из национальной технологической инициативы», — уточнил президент РФ.

В какой-то момент Владимир Путин ненадолго прервал заседание.

«Возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я в ходе доклада Светланы Витальевны вынужден буду на минут пять отойти от экрана», — сказал Путин.