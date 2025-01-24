Тройное убийство и не только: экс-депутат Глущенко проведет в колонии 24 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Уверенный и невозмутимый взгляд говорит о том, что к этому приговору он был готов.

Двадцать четыре года — столько в общей сложности проведет в колонии криминальный авторитет из 1990-х. Речь о Михаиле Глущенко, которого ранее признали виновным в вымогательстве и организации убийства Галины Старовойтовой. Ему вынесли сегодня новый приговор — 18 лет за тройное убийство на Кипре. Все детали этого громкого дела — у корреспонлдента «Известий» Тимура Солдатикова.

Уверенный и невозмутимый взгляд Михаила Глущенко говорит о том, что к этому приговору бывший депутат был готов. Он даже выдвинул свою версию, по которой суд вынес такое суровое решение.

Перед началом заседания Глущенко — в привычной ему манере — начал жаловаться на здоровье, но наученный горьким опытом судья Хамадиев был к этому готов. И практически с порога начал зачитывать приговор.

Глущенко получил 18 лет строгого режима за организацию тройного убийства. Как считает следствие, в 1990-е Глущенко крышевал бизнес братьев Шевченко, влиятельных предпринимателей. Им принадлежали клубы, рестораны, казино и сеть кондитерских. Но затем они решили отказаться от услуг Глущенко и перестали платить ему. В марте 2004 года Шевченко вместе со своим партнером по бизнесу и переводчицей… найдут забитых до смерти в вилле на Кипре.

В криминальных кругах Петербурга Глущенко знали по прозвищу «Тренер». Он занимался боксом и вербовал в свою бригаду рэкетиров-учеников. Его также называют одним из лидеров Тамбовской ОПГ.

В 1995 году Глущенко стал депутатом Госдумы. В 2015 году его признали организатором убийства Галины Старовойтовой. А сегодня суд поставил точку в громком деле и о тройном убийстве на Кипре.

«Будем подавать, безусловно, и апелляцию, и все инстанции до последнего», — заявил адвокат Глущенко Георгий Валович.

В общей сложности за все преступления Глущенко получил 24 года. Ему осталось сидеть девять лет. Бывший депутат даже может подать апелляцию на условно досрочное освобождение, однако учитывая тяжесть совершенных им преступлений, суд вряд ли одобрит эту просьбу.