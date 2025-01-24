Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 января по 2 февраля

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе — с 27 января по 2 февраля 2025 года.

Солнце в знаке Водолей наделяет сознание искренностью, открытостью и дружелюбием. Робкие зимние лучи светила подпитываются мощным потоком счастья и оптимизма от Юпитера, находящегося также в воздушной стихии, но в знаке Близнецы.

Это значит, что связь, общение, информация, взаимодействие с большим кругом лиц, деловые контакты становятся эквивалентом успеха.

Это влияние склоняет к благородным поступкам, удаче в крупномасштабных планах, стремлению к свободе самовыражения. Сфокусируйтесь на развитии личностных качеств, способствующих признанию вас, как эксперта.

Почувствуйте себя великим прямо сейчас, и тогда эта неделя запомнится как яркий период, улучшивший вашу жизнь.

С 28 января Меркурий покидает консервативное пространство Козерога и входит в Водолей. Воздушная стихия и влияние Солнца, Плутона и Юпитера наделяют его чрезвычайной активностью.

Быстро завязываются нужные контакты и перспективные знакомства, активизируется мышление и воображение, повышается уверенность в себе. Хорошее время для обучения и расширения кругозора.

Выражен настрой на оптимизм, прогрессивность, искренность и независимость во взглядах. В это время легко заводить дружбу, находить единомышленников в социальных сетях или вступать в группы по интересам.

Сильная интуиция и экстравагантность выражения мыслей располагает к внедрению новых идей, проявлению инициатив и смелости для глобальных проектов.

Успешно можно применить талант психолога, социолога, блогера, организатора, инженера, специалиста в области информационных технологий. Коллективные проекты особенно эффективны и помогают расширить клиентскую базу.

Венера на этой неделе заканчивает прохождение по водной глади знака Рыб, где находится в экзальтации. Здесь она испытает острую потребность в эстетике, идеальных человеческих отношениях, романтике. Это благоприятный момент для любовных приключений, особенно, если они должны остаться в тайне.

Однако соединение с Нептуном склоняет к чрезмерной доверчивости и наивности как во взаимодействиях с людьми, так и в финансовых операциях. Появляется много неясностей, заблуждений и иллюзий.

Остерегайтесь различных афер и попадания в зависимость от чего-либо или кого-либо. Для тех, кто следит за своей внешностью, запланируйте поход в салон красоты, чтобы создать очаровательный женственный образ.

Рекомендуется использовать исключительно щадящие процедуры с применением натуральных средств, без агрессивного воздействия на кожу и волосы. 29 января новолуние в Водолее и дата начала года Змеи по восточному гороскопу поддерживается влиянием властного Плутона.

Это время характеризуется особой магической силой, энергетическим импульсом на обновление жизненных программ. Освобождение от негативных эмоций и свободное самовыражение лучше осуществлять в компании друзей и близких людей.

В это время проще добиться популярности и поставленных целей, побеждать в конкурентной борьбе и держать высокий контроль над своими эмоциями.

Энергетический потенциал этих дней подходит, чтобы сделать массаж, медитацию на свежем воздухе, водные процедуры с использованием трав и эфирных масел.

Нежелательно перенапрягать зрение за компьютером, проводить бьюти-процедуры с электроприборами, перегружать голени. Не менее знаковым событием является смена оси кармических Узлов, определяющих процесс развития нашего общества и каждого человека в отдельности.

С темы взаимоотношений нам предстоит переключиться на развитие творческого начала и повышение уровня духовности. Чрезмерный рационализм может теперь приводить к ошибкам. Мы все больше выиграем, если доверимся неожиданному озарению и просто поверим в чудеса.

Овен — гороскоп

У Овнов сотрудничество с другими людьми, проявление инициативы в командных проектах и смелое выражение своих идей будет особенно продуктивным в этот период. Создавайте атмосферу креативности.

Знакомьтесь и общайтесь с теми, с кем можно поддержать интересную беседу, вместе мечтать, строить планы и ставить цели. Новых друзей легко найдете в группах по интересам, на общественных мероприятиях или на развивающих тренингах. Удачно ведение блогов, онлайн преподавание или обучение.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов открываются новые профессиональные перспективы, а интуиция подскажет, как и в каком направлении лучше действовать. Вы поймете, как добиться результата и не тратить время впустую.

Практичность поможет решить финансовые вопросы. Приятные денежные бонусы поступают также благодаря наработанному статусу, должности, оценке ваших заслуг руководством.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы почувствуют вдохновение, которое лучше всего направить на реализацию амбициозных или международных проектов. Влияние позитивных тенденций откроет богатые возможности для расширения авторитета и сферы личного влияния.

Ожидаем успех и признание в профессиональных кругах, а также решение вопросов в высших судебных инстанциях. Возможна дальняя поездка или командировка.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам звезды рекомендуют посвятить время оздоровлению организма, укреплению нервной системы, выработке ресурсных привычек и убеждений. Период сулит быстрое восстановление после болезни или перенапряжения.

Выгодно решаются финансовые дела и вопросы с налоговыми или контролирующими органами. Эзотерические исследования или проведение обрядов на привлечение финансовой удачи притянут что-то новое и необычное.

Лев — гороскоп на неделю

У Львов хорошее время для общественной деятельности и групповых проектов. Ваша оригинальность и инновационные решения будут востребованы.

Вы настроены на одну волну с окружающими людьми, а они с уважением относятся к вашим интересам и желаниям. Рядом окажутся те, на кого можно положиться.

Удачные и неожиданные перемены ждут в деловой сфере, а также во взаимоотношениях с партнерами, супругами и друзьями.

Дева — гороскоп на неделю

Дев звезды поддерживают на профессиональном пути, при трудоустройстве, регистрации документов или предприятия, организации быта.

Высокий энергетический уровень даст возможность заниматься не только карьерой и социальным статусом, но и поддерживать активную жизненную позицию в общем.

Придерживайтесь заранее составленного плана действий. Внимательность к деталям поможет избежать ошибок и просчетов.

Весы — гороскоп на неделю

Весы открыты новым возможностям и готовы создать что-то действительно уникальное и грандиозное. Используйте момент, чтобы получить новые навыки или углубиться в интересные для вас темы.

Проявляя широту натуры, вы заряжаетесь оптимизмом и получаете истинное удовольствие от жизни. Устройте своим избранникам приятный сюрприз, романтическую поездку или выход в свет. Щедрые жесты и подарки возлюбленным будут оценены по достоинству.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов подходящие дни для улучшения жилищных условий, приобретения крупных пакетов акций, земли, недвижимости. Можно получить выгодные условия по ипотеке или оформить полис страхования.

Любая сложная ситуация или психологическая перегрузка находит разрядку и поддержку в семье и в стенах родного дома. Благоприятно делать покупки для дома, обновлять интерьер, преобразовать пространство с помощью практики фэн-шуй.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцов близкие люди или деловые партнеры порадуют хорошими новостями или предложат интересный проект.

Период также благоприятен с точки зрения романтических отношений, решения юридических вопросов, заключения мировых соглашений, обсуждения профессиональных тем с коллегами или консультантами.

Ваше красноречие и дипломатическое чутье поможет в переговорах и налаживании социальных контактов.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги демонстрируют талантливость и одаренность в торговле и оценке вещей. Вас ждет выгода в приобретении инструментов и материалов для работы и ремонта, повседневных товаров и услуг, покупке бытовой техники и мебели.

Выпадают шансы удачно трудоустроиться. Ведение здорового образа жизни, планирование бюджета и рациональное использование ресурсов своего организма помогут вам чувствовать себя более уверенно.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи, ваша харизма на пике. Успех тоже на вашей стороне. Используйте это для продвижения своих идей и будьте готовы к повышенному вниманию окружающих.

Самое время развивать творческие и сценические таланты, а заодно перевоплотиться в желаемый образ. Умение возбуждать симпатию аудитории приведет к новой влюбленности или романтическому досугу.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, будьте внимательны к своему эмоциональному состоянию. Чувствуется потребность уединиться, спрятать от окружающих свои переживания.

Время, проведенное на природе, занятия йогой или просто расслабляющая прогулка помогут восполнить запасы энергии и найти успокоение сознания.

Усиливается интуиция и вместе с ней могут приходить вещие сны. Неделя подходит для художественной и музыкальной деятельности, духовных практик и медитаций. Можно инициировать поездку на отдых, на море, в санаторий.

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