Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в «Аноре»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Актер несколько лет назад не смог бы в это даже поверить — он откровенно говорил, что ему далеко до международных проектов и наград, потому что он простой русский парень.

Актер Юра Борисов номинирован на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора». Его имя появилось в списке номинантов на престижную кинопремию.

Бороться за «Оскар» в номинации «Лучший актер второго плана» вместе с Борисовым будут: Киран Калкин, исполнивший роль в фильме «Настоящая боль», Эдвард Нортон, сыгравший в картине «Боб Дилан: Никому не известный», Гай Пирс из «Бруталиста» и Джереми Стронг из фильма «Ученик. Восхождение Трампа».

В фильме «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера события разворачиваются в городе Бруклин. Стриптизерша Анора, знакомится с сыном русского олигарха Ваней, который прожигает жизнь на вечеринках. Парень решил выкупить время девушки на неделю и предлагает слетать в Вегас, где молодые люди спонтанно женятся. Узнав об этом из, родители Вани приходят в ярость и вылетают из России в США, а разобраться во всем поручают некому Торосу, который должен был присматривать за их сыном.

Борисов в фильме сыграл одну из главных мужских ролей — вышибалу Игоря, который плохо понимает английский язык. Игорь становится для главной героини опорой и испытанием. Его герой — сложный, многогранный человек, который потерял свое место в жизни.

Сам фильм уже получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале.