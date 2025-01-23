Правительство РФ выделит более 11 млрд рублей на выплаты участникам спецоперации

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Средства направят военным, ставшим инвалидами.

Более 11 миллиардов рублей будет выделено фонду «Защитники Отечества», они пойдут на выплаты участникам спецоперации. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

«По поручению президента (РФ Владимира Путина. — Прим. ред.) выделим фонду „Защитники Отечества“ из федерального бюджета более 11,3 миллиарда рублей. <…> Такая социальная поддержка должна помочь им преодолеть последствия ранений, пройти реабилитацию», — сказал он.

Мишустин уточнил, что средства будут направлены на единовременные выплаты бойцам, получившим ранения, которые повлекли наступление инвалидности. Денежная поддержка поможет им как можно скорее вернуться домой.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Москва помогает участникам СВО, их семьям и новым регионам.