Ребенок погиб в ДТП со школьным автобусом под Волгоградом

Фото, видео: Telegram/ГУ МВД России по Волгоградской области/VOLG_34MVD; 5-tv.ru

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Транспортное средство столкнулось с легковым автомобилем на 88-м километре трассы Волгоград-Котельниково-Сальск.

В результате аварии со школьным автобусом на трассе под Волгоградом погиб ребенок. Об этом сообщили в Главном управлении (ГУ) МВД России по региону.

«В результате ДТП в Октябрьском районе погиб ребенок — пассажир школьного автобуса», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Авария произошла около 14:00 в Октябрьском районе на 88-м километре трассы Волгоград-Котельниково-Сальск. В ведомстве уточнили, что школьный автобус «ПАЗ», в котором находилось около 20 учеников, столкнулся с легковым автомобилем Hyundai ix35.

К месту ДТП прибыли руководство областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД России по Октябрьскому району, эксперты-автотехники и следователи Главка.

Согласно данным прокуратуры, по факту аварии организована проверка. По ее итогам будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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