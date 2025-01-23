Михаил Ковальчук назвал Арктику «полигоном будущего»

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Тимин; 5-tv.ru

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Важно помнить, что понимают это не только у нас в стране.

Арктика — это глобальное преимущество России. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе совещания по вопросам участия высших учебных заведений в обеспечении технологического суверенитета РФ в сфере судостроения.

«Арктика является нашим глобальным преимуществом. Наш президент абсолютно четко это сформулировал, понял и сделал массу шагов для этого», — сказал Ковальчук.

Важно помнить, что понимают это не только у нас в стране, но и во всем мире, говорит он.

«Арктика — это полигон будущего. Сегодня нас отвлекают там на какой-нибудь Украине или где-нибудь в Армении, а на самом деле главный полигон — это Арктика», — сказал он.

Ковальчук заявил, что Россия является полноправным хозяином этой территории, поскольку именно у нас находится более 50% мирового парка ледоколов.

Кроме того, наша страна — единственная во всем мире, которая имеет атомные ледоколы «вне конкуренции».

В данный момент ведется большая борьба за Арктику, говорит Ковальчук. Это явно демонстрируют события в Гренландии. Если США возьмут этот остров вместе с Канадой, то они станут равны нам по силе.

«Мы должны быть сверхсильными, и сегодня мы в Арктике можем занять позиции, в которых очень трудно будет нас догнать», — сказал президент НИЦ «Курчатовский институт».

В связи с этим Морская коллегия, которую возглавляет помощник президента РФ Николай Патрушев, является очень важным органом. С помощью него Россия может выработать принципиально новую концепцию для нашего движения, добавляет Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщал заявлении Ковальчука про создание в России новой малой АЭС для освоения Арктики. Реактор безопасен и вырабатывает электричество и тепло в необходимом для работы в труднодоступных удаленных районах количестве.