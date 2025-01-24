Время созерцать: китайский гороскоп на неделю с 27 января по 2 февраля

Фото, видео: 5-tv.ru

На что следует обратить внимание на грядущей неделе?

5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 27 января по 2 февраля 2025 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Самая последняя неделя года Деревянного Дракона. Кроме того, это последняя неделя января. В этот период китайцы будут праздновать лунный Новый год — 29 января, за которым через неделю — 3 февраля — следует солнечный, и тогда начинается год Зеленой Травяной Змеи. На этой неделе стоит проявлять активность во вторник и четверг.

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Понедельник, 27 января 2025 года

День Огненной обезьяны



5-tv.ru

Офицер дня опасность подсказывает, что больших планов на него строить не стоит. Он подойдет для незначительных ремонтных и земляных работ. Если ничего подобного вы не планировали, лучше отдыхать или заниматься рядовыми рутинными делами.

Однако есть в этом дне и особенность — его поддерживает невероятно сильная спецструктура «Небесная» или структура «Бессмертие» — она очень хороша для духовного роста, молитв, медитаций, поиска ответов на свои вопросы.

Кроме того, в день с такой структурой можно встретить благородного человека, который может дать ценную для вас информацию или вдохновение. Главное определиться, что именно вам сейчас нужно и можно смело отправляться на поиски — духовные или коммуникативные.

Совет книги перемен: решайте проблемы. Соединение с другими людьми принесет вам пользу. Путь открыт, действуйте быстро. Прощайте, радуйтесь новой свободе.

Вторник, 28 января 2025 года

День Огненного петуха



5-tv.ru

Обладает весьма перспективными звездами, но из-за того, что это последний день лунного цикла, полностью реализовать его потенциал не получится.

Несмотря на яркую процветающую энергию металла, результаты проектов, заложенных в этот день, будут умеренными — допрыгнуть до стратосферы не удастся.

Тем не менее, этот день вполне можно использовать для совещаний, обращения за медицинской помощью, начала обучения, путешествий, инвестирования, подписания бумаг, поиска работы, романтических встреч.

Структура дня «Зеленый дракон обретает сияние» располагает к обращению за помощью, поиску покровителей и успешной работе с посредниками, консультантами, наставниками.

Совет книги перемен: действуйте через женщину и женское начало Инь. Мир создается через взаимодействие.

Среда, 29 января 2025 года

День Каменной собаки



5-tv.ru

Новолуние, пиковая фаза которого будет в 15:37 по московскому времени, приходится на день разрушителя. Он не подходит для серьезных занятий, только для приятного отдыха или рутины.

В то время как в азиатских странах начинается многодневное празднование Нового года, или праздника весны. Мы можем провести этот день в приятной настройке на энергии приходящего года и планировании. Для серьезных встреч и подписаний этот день не годится абсолютно.

Совет книги перемен: уменьшение избытка и смиренное служение рождает чувство внутреннего достоинства. Через смирение вы можете достигнуть желаемого.

Четверг, 30 января 2025 года

День Земляной свиньи



5-tv.ru

День отмечен присутствием Огненной звезды (Марса) и звезды Литературных искусств — эти две мощные энергии дают хорошую поддержку в земляных работах, заключении брачного союза, открытии бизнеса, путешествиях и так далее. Этот день идеален для любого вида активности.

Но придется проявить выдержку, поскольку структура «Огонь испытывает на прочность земные врата» указывает на необходимость потрудиться перед тем как пожинать плоды.

Совет книги перемен: время созерцать без активного действия. Будьте уверены в себе. Избавьтесь от предвзятых идей и убеждений.

Пятница, 31 января 2025 года

День Стальной крысы



5-tv.ru

День проходит в приятной компании звезд добродетели. Однако несмотря на то, что они сглаживают негативное влияние плохих звезд, этот день больше подходит для завершения дел, чем для активного начала из-за офицера дня закрытие. К тому же структура «Венера стремится к Марсу» дает риски пасть жертвой мошенников. Будьте внимательнее.

Совет книги перемен: хорошее время для того, чтобы начать крупный проект или основать новое предприятие. Исправляйте ошибки, избавьтесь от старых представлений.

Суббота, 1 февраля 2025 года

День Золотого быка



5-tv.ru

День обретает энергии красного охвата и пустоты. Это существенно сокращает список дел на сегодня. Тем не менее, день годится для планирования, обращения к врачу, встреч делового и романтического характера, посиделок с друзьями и близкими, начала обучения, старта путешествия.

Структура энергий несколько тягучая и вязкая, поэтому быстрых прорывов ждать не приходится. Дела будут идти постепенно, а результат будет выглядеть, скорее, как накопительный.

Совет книги перемен: освобождение уже не за горами, поэтому принимайте то, что выпадает на вашу долю.

Воскресенье, 2 февраля 2025 года

День Водного тигра



5-tv.ru

Самый последний день года Деревянного Дракона по солнечному календарю. День истощения, когда энергии совсем слабые. К тому же это и день болезней. Активные дела точно надо отложить.

А вот для духовной работы, подведения итогов он подойдет. Символично, что офицер дня устранение — хорошо в такой день очищаться, убирать свое пространство, наводить чистоту в мыслях и окружающей обстановке, чтобы в новый год войти со свежей головой и открытыми к новым счастливым событиям. Структура дня «Маленькая змея обретает силу» обещает долголетие и здоровье.

Совет книги перемен: пора начинать новый проект. Движение по выбранному пути принесет пользу и просветление. Подумайте о том, как объединить людей.

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