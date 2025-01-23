Актера сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко госпитализировали в Петербурге

Фото: Кадр из сериала «Тайны следствия-17», 2017 г.

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Артист сейчас находится в реанимации.

Актера сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко госпитализировали в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как уточнил собеседник, Тищенко стало плохо во время съемок: он потерял сознание, упал с дивана и ударился головой. Актера доставили в Елизаветскую больницу, сейчас он находится в реанимации. При этом отмечается, что пьяным Тищенко замечен не был.

Виктор Тищенко известен российскому по ролям в таких проектах, как «Тайны следствия», «Ментовская война» и «Свои».

Прежде сообщалось, что российского гребца-байдарочника, участника летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Кирилла Ляпунова избили неизвестные в центре Москвы. Его госпитализировали с различными травмами, включая ушибы лица, глазного яблока, гематомы век и перелом правого скулоорбитального комплекса.

Сам Ляпунов в беседе с 5-tv.ru рассказал, что не помнит ничего об инциденте. В тот день он встретился со знакомыми. Перед нападением уже все разошлись, он остался один.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Вашингтоне госпитализировали экс-президента США Билл Клинтон.