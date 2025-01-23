Лучшего штурмана среди курсантов определяют в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Игорь Зарембо; 5-tv.ru

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Для участников соревнований подготовили реальные и виртуальные испытания.

Профессия, которая требует от моряков ювелирной аккуратности и максимальной внимательности. В Петербурге определяют лучшего штурмана среди курсантов. Действовать нужно уверенно и максимально быстро. О ходе соревнований расскажет корреспондент «Известий» Александр Тарасенко.

Тщательно вымеряя курс, здесь важна точность до миллиметра — экипаж готовится выходить с базы Черноморского флота в открытое море. Задание называется Севастопольский рейд.

Обычно у штурмана для подобных вычислений есть 24 часа. Но в конкурсе — экстремальные условия, у молодых моряков всего 60 минут. Еще одна сложность — постоянно отказывает радиолокационное оборудование.

Александр Кузнецов как раз приехал в Петербург из Севастополя. Говорит, с задачей повезло, похожий маршрут во время обучения курсант просчитывал десятки, если не сотни раз.

«Нужно ускоренно подбирать ориентиры для определения места корабля. Я считаю, если командование дало столько времени, этого более чем достаточно», — сказал курсант Черноморского высшего военно-морского училища им Нахимова Александр Кузнецов.

Следующий этап — соревнования на современных компьютерных тренажерах. Курсантам придется бороться со стихией и уклоняться от кораблей в виртуальной реальности. Конкурс на лучшего штурмана максимально приближен к реальным условиям, потому что его проводят на учебном корабле «Перекоп» — так что привычная качка присутствует.

«Район плавания малознакомый, задания подготовлены по скрытому типу, они не знали, где и что им придется выполнять. Задание не просто типовое, а то, с которым каждый день сталкиваются штурманы и судоводители», — рассказал руководитель учебного сектора кафедры штурманской службы Военно-морской Академии Дмитрий Ларьков.

В соревнованиях принимают участие курсанты из Петербурга, Владивостока, Мурманска, Калининграда и Севастополя, а сам конкурс посвящен Дню Штурмана — в начале XVIII века Петр I повелел построить в Москве школу математических и навигацких наук. С тех пор 25 января — это официальная дата основания штурманской службы российского флота.

«Среди них три кандидата на золотую медаль, и большинство участников претенденты на отличное завершение училища с красным дипломом, мы в этом конкурсе среди курсантов отбираем лучших из лучших», — отметил главный штурман ВМФ Эдуард Луйк.

Очень скоро молодые моряки закончат обучение и пересядут с тренажеров на современные корабли. Станут командирами, штурманами, ракетчиками и связистами, а полученный опыт точно поможет в решении уже реальных и боевых задач.