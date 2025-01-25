«Я думала, они закрытые»: что повлияло на мнение мексиканской звезды о России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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В российский прокат ворвалась приключенческая комедия «Василий», где Александр Петров и заокеанская красавица Барбара Де Рехиль сыграли главные роли. Как артистам удалось найти общий язык?

Мексиканская актриса Барбара Де Рехиль навеки покорена русской командой и Россией. Как происходило их взаимодействие, выяснил корреспондент 5-tv.ru в диалоге со звездами на премьере фильма «Василий».

«Вот этого мэтча, какой-то стыковки кораблей ни с кем не было. А у нее огромное сердце, огромная душа. Она, мне кажется, русская в душе. Она уверена, что в той жизни была русским человеком, жила в России. И когда она сюда приехала, она сказала: „Я точно здесь жила когда-то“. Мне кажется, у нас не было других вариантов вообще», — признался режиссер Дмитрий Литвиненко.

В самом фильме повествуется о скромном учителе Василие, который случайным образом находит своего брата-близнеца Колю. Правда, кровные узы оказались не такими крепкими, в итоге поездка главного героя в Мексику привела к проблемам с криминальным миром. Изюминкой этой кинокартины стал Александр Петров, который сыграл сразу двух братьев. Ведь внешне они одинаковые, а вот внутренне персонажи сильно отличались друг от друга.

«Очень сложно было совместить в себе и Васю, и Колю. Мне приходилось выдавать сначала одну реакцию, а потом додумывать, как бы повел себе противоположный по характеру человек. Некоторые сцены снимались долго как раз из-за этого. Это был интересный опыт», — делится впечатлениями актер.

Кастинг на роль Бониты — мексиканской красавицы, с которой завязалась любовь сначала у Николая, а потом и у его скромного брата Василия, был одним из самых долгих процессов. По словам Дмитрия Литвиненко, кастинг-менеджеры сначала не предлагали Барбару Де Рехиль, думая, что та не согласится. Однако, судьба-злодейка все-таки свела Александра Петрова со жгучей брюнеткой.

«Наверное, они не верили, что она согласится. Мне кажется так, они скрывали от нас. Потом сказали, что: „Ну окей, может вот она?“. А я посмотрел на нее и сказал: „Вау, Боже мой“. И когда она пришла на пробы, когда она влетела на пробы, она как ураган, просто какая-то фурия. И текст, который она не знала и постоянно просила время на повтор, а потом пришла и сыграла так, что мы сказали: „Умоляю, давайте остановим кастинг, давайте бороться и биться за нее“. Она сердце, как и Саша, сердце этой истории», — вспоминает режиссер.

Видимо, у актеров и правда произошла взаимная симпатия, ведь сама Барбара с таким же трепетом говорит о съемках, которые проходили в Мексике. Актриса поделилась, что с Петровым коннект случился сразу, потому что он хорошо говорил на английском языке, а вот у режиссера дела обстояли не так радужно.

«Саша говорит по-английски, поэтому мне было легко общаться. Дима не говорит по-английски, и это было сложнее. С нами был переводчик, который помогал нам. Мы также использовали таблички, например, „ешь“ или „пойдем“, „я устала“», — приоткрыла завесу мексиканская звезда.

Съемочный процесс был непростым не только из-за языкового барьера, но и постоянно меняющегося сценария. По словам актера театра и кино Дмитрия Лысенкова, часто приходилось учить новые реплики, чтобы оживить диалог между героями.

«Сценарий меняется довольно часто, в процессе прямо съемки это происходит. Диалоги, имеется ввиду. Вот это сложно, потому что я люблю заранее подготовиться, подумать, выучить и так далее, но сочинялось так немножко импровизационно. Это происходило, чтобы оживить сценарий, добавить в него особый смысл», — отметил артист.

Оказалось, что импровизации в фильме действительно было много. Например, сцена, которую отыграли Лысенков с Яном Цапником, основана на реальных событиях. В этом фрагменте актеры преобразились в навязчивых журналистов, которые пытались получить эксклюзивную информацию у звезды.

«Наблюдением, только наблюдением. У меня все опыты с журналистами неприятные. Мы отразили то, как это выглядит со стороны», — смеется актер.

К слову, импровизацией была и сцена с ослом, баранами и собакой в поле. По признанию Дмитрия Литвиненко, съемочная группа уже собралась, и тут он увидел животных. Режиссер срочно скомандовал всем расчехлиться и снимать. Команда не сразу поняла, некоторое время переспрашивала зачем, но потом этот кадр стал одним из ярких акцентов строящихся отношений героев. Кроме того, Литвиненко высоко оценил импровизационный дар уже уставшего сильно к тому момент Александра Петрова.

Барбара Де Рехиль призналась, что русские фильмы выделяются среди остальных именно своим умением импровизировать, показывать все так, как есть. После съемок в фильме она поняла, что люди из России на самом деле дружелюбные и искренние. Конечно, без Петрова нам бы не удалось так запомниться мексиканской актрисе.

«Он потрясающий, он действительно хороший партнер и действительно хороший актер. У меня с ним очень хорошая связь, теперь он мой друг, и я никогда не думала, что русские могут быть такими дружелюбными людьми. Я думала, они закрытые и холодные, но нет, конечно, обычные люди, такие дружелюбные», — рассказала Барбара.

Сам Петров пребывает в таком же восторге от Барбары. Он убежден, что после выхода этого фильма в прокат, актриса станет звездой и в России. Он также считает, что эта кинокартина — не последний русский проект в ее фильмографии.

Ранее 5-tv.ru писал, что слухи о «классном русском режиссере» ходили по всей Мексике.