Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Украинская сторона продолжает нести потери на поле боя.

Подразделения группировки российских войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады „Лють“ национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики», — уточняется в сообщении.

Боевики ВСУ потеряли до 570 человек, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства.

Всего с начала проведения СВО уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41177 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20739 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20877 орудий полевой артиллерии и минометов, 30616 единиц специальной военной автомобильной техники.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что российские войска освободили населенный пункт Западное в Харьковской области.