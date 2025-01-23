На шаг впереди: Патрушев назвал Татарстан лидером в стране по инвестиционному климату

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Вильф

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Вице-премьер отметил, что у региона есть огромный потенциал для дальнейшего экономического роста.

Татарстан является лидером в стране по инвестиционному климату. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев в ходе встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

По словам вице-премьера, регион очень развит в плане экономики и имеет огромный потенциал для роста в дальнейшем.

Патрушев также отметил, что в республике реализуются крупнейшие по масштабу проекты, причем это касается всех отраслей экономики.

Он добавил, что Татарстан показал положительную динамику инвестиций в прошлом году.

«Вы являетесь лидером в стране по инвестиционному климату, и, конечно, это ваша заслуга. И то, что вы делаете, это позволяет республике так развиваться», — сказал Патрушев, обращаясь к Минниханову.

Кроме того, Татарстан входит в пятерку субъектов РФ по уровню развития агропромышленного комплекса.

«В 2024 году у вас индекс сельхозпроизводства вырос более чем на 10%», — указал Патрушев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев заявил о росте производства сырого молока до 34 миллионов тонн в 2024 году.