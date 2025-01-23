Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Артист считает, что жизнь каждого человека зависит только от его желаний.

В недавнем интервью российский певец Прохор Шаляпин высказался об отношении к жизни. В речи артиста фигурировало модное слово «скуф», означающее мужчин в возрасте за 35 лет, которые выглядят не очень опрятно. Певец пояснил, что несмотря на то, что многим определение покажется безобидным, сам он не хотел бы подходить под него критерии.

«Я артист, я должен выглядеть хорошо. Меня пугает мой животик, уже молочный такой. Я не хочу превращаться в скуфа», — высказался певец.

Шаляпин заметил, что жизнь каждого человека зависит только от его желаний. В пример мужчина поставил себя и предпринимателя Павла Дурова, который занимается физической активностью ежедневно и отличается спортивным телосложением.

«Ориентируйтесь на таких, как я и Павел Дуров», — заявил исполнитель.

Обиженным на обращение «скуф» артист дал совет заниматься в спортзале по бесплатным тренировкам в Интернете и соблюдать диету.

«Жизнь — борьба с самим собой. Я и сам разленился. Сейчас приеду с отдыха, буду усерднее ходить в зал тренажерный бегать», — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Прохор Шаляпин задумался о позднем отцовстве.