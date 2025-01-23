Уголовное дело возбуждено по факту нападения на корреспондента телеканала «78»

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; СК РФ; 5-tv.ru

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Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и ищут нападавшего.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту нападения на корреспондента телеканала «78» Анастасию Курочкину в Санкт-Петербурге во время съемок репортажа. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

Произошло все 22 января на 27-й линии Васильевского острого. По данным следствия, съемочная группа готовила репортаж про запертую в авто собаку. В какой-то момент владелец забрал питомца из машины. В ответ на вопросы корреспондента мужчина ударил девушку рукой по лицу. Тем самым он причинил журналисту физическую боль и телесные повреждения.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом». Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и ищут нападавшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на корреспондента телеканала «78» напали во время съемок.