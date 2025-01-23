Эстетический недостаток? Основные причины появления белых пятен на ногтях

Фото: 5-tv.ru

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При пигментации ногтевых пластин следует обратиться к врачу-дерматологу.

Возникновение белых зарубок на ногтевых пластинах рук может быть симптом сахарного диабета и многих других опасных заболеваний. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала врач-терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портнова.

Белые пятна на ногтях известны как лейконихия. Они распространяются по ногтевым пластинам пальцев в виде пигментации. Существует истинная и кажущаяся лейконихия. Первая появляется в части роста ногтя из-за недостатка кератина — строительного белка для волос и ногтей, входящего в структуру кожи.

В большинстве случаев данный тип пятен возникает в процессе микротравмы ногтя. Например, если маникюр был сделан некачественно или произошел ушиб. Также пигментация может быть генетической особенностью, признаком хронического заболевания или сахарного диабета.

«Истинная лейконихия постепенно сходит по мере роста ногтя, поэтому нет необходимости пытаться удалить ее с помощью полировки пилкой, поскольку это может привести к дополнительной травматизации ногтевой пластины», — предупреждает врач.

Кажущаяся лейконихия, считает Портнова, начинается в ногтевом ложе — в слое соединительной ткани, находящимся под ногтем. Обусловлен этот тип нехарактерным положением сосудов. Он ведет к нарушению прозрачности ногтя. Побелевшие фрагменты при этом не пропадают при росте ногтей, но при надавливании их не видно.

Специалист напоминает, что белые пятна могут быть вызваны малым количеством витаминов и минералов в организме. Однако упоминает, что на сегодняшний день такое следствие не установлено в соответствии с исследованиями.

Пятна на поверхности ногтей чаще принимают за эстетический недостаток. Терапевт добавляет, что при обнаружении любой подобной пигментации лучше обследоваться у дерматолога, чтобы выявить точную причину состояния. Белесые отметки могут быть онихомикозом — грибком ногтей, и его нужно вовремя предотвращать.

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