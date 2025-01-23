Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Боевики пытались противодействовать работе Вооруженных сил России.

Расчет FPV-дрона Центра «Рубикон» уничтожили станцию связи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении в зоне спецоперации. Кадры с моментом поражения техники киевского режима показало Минобороны РФ.

Разведывательные подразделения испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» обнаружили станцию связи украинских войск. Данные о ее местоположении были оперативно переданы ударным средствам.

Армия Украины пыталась противодействовать: она пустила в ход системы радиоэлектронной борьбы. Однако в результате вражеская станция была поражена. Прямое попадание по цели сняли средства объективного контроля.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ продолжают наступление в курском приграничье. Артиллеристы круглосуточно бьют по позициям ВСУ, уничтожая технику и живую силу.