Родные Яниса Тиммы обжалуют отказ в возбуждении дела по факту его смерти
Юрист Гордон: семья Тиммы обжалует отказ в возбуждении уголовного дела
Фото: www.globallookpress.com/© Bulkin Sergey
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Тело баскетболиста нашли в московском хостеле 17 декабря.
Родные латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерены обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Об этом заявила юрист Екатерина Горлов в беседе с РИА Новости.
«Отказ будет обжалован», — сказала она.
Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.
В последние годы спортсмен редко общался с близкими, что, по их мнению, связано с влиянием Седоковой. После трагедии артистка была госпитализирована с нервным срывом.
Родственники Тиммы считают, что в обстоятельствах смерти спортсмена остается много неточностей. Следственный комитет Латвии уже возбудил уголовное дело для выяснения деталей. Родные и друзья не остаются в стороне: они обратились в юридическую компанию Кати Гордон и начали частное расследование.
Ранее 5-tv.ru писал, что перед смертью Тимма записывал голосовые сообщения Седоковой. Вероятно, она не брала трубки от бывшего мужа.