Родные Яниса Тиммы обжалуют отказ в возбуждении дела по факту его смерти

Фото: www.globallookpress.com/© Bulkin Sergey

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Тело баскетболиста нашли в московском хостеле 17 декабря.

Родные латвийского баскетболиста Яниса Тиммы намерены обжаловать отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Об этом заявила юрист Екатерина Горлов в беседе с РИА Новости.

«Отказ будет обжалован», — сказала она.

Тело Яниса было найдено в одном из московских хостелов 17 декабря 2024 года. Баскетболист совершил самоубийство. Трагедия произошла через неделю после его развода с певицей Анной Седоковой. Пара прожила в браке четыре года.

В последние годы спортсмен редко общался с близкими, что, по их мнению, связано с влиянием Седоковой. После трагедии артистка была госпитализирована с нервным срывом.

Родственники Тиммы считают, что в обстоятельствах смерти спортсмена остается много неточностей. Следственный комитет Латвии уже возбудил уголовное дело для выяснения деталей. Родные и друзья не остаются в стороне: они обратились в юридическую компанию Кати Гордон и начали частное расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что перед смертью Тимма записывал голосовые сообщения Седоковой. Вероятно, она не брала трубки от бывшего мужа.