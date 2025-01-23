«Независимо от самочувствия»: почему важно в любом возрасте регулярно мерять давление

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Причем делать это нужно правильно, соответствующими приборами.

Любое заболевание на ранней стадии можно выявить с помощью профилактических обследований. Если регулярно измерять давление, то получится узнать о предгипертонии, если она появится. Об этом рассказал заместитель директора НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева академик РАН Юрий Бузиашвили в беседе с aif.ru.

Предгипертонией является состояние, при котором верхнее давление находится в пределах 130-139 миллиметров ртутного столба, а нижнее — не поднимается выше 85-89 миллиметров ртутного столба. Если не принять никаких мер, то она может стать уже артериальной гипертензией.

«Это (измерять давление. — Прим. ред.) необходимо делать регулярно, независимо от самочувствия. Часто предгипертония выявляется у молодых людей (24-35 лет), которые измерили себе давление, воспользовавшись тонометром родственников», — подчеркнул Бузиашвили.

Причем делать это нужно правильно, соответствующими приборами. Если же выявилось повышение давления, то необходимо обратиться к врачу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, правда ли 50 граммов коньяка в день могут улучшить жизнь. Диетолог и нутрициолог Елена Соломатина объяснила, как спиртное на самом деле влияет на организм женщины и мужчины.