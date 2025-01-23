В размере 100%: в РФ декретные студенткам увеличат до 235 тысяч рублей

Минтруд внесет проект о повышении декретных студенткам до 235 тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стипендия при этом больше учитываться не будет.

Минтруд внесет в Госдуму законопроект о повышении декретных выплат студенткам-очницам до 74,9 — 235,4 тысячи рублей в зависимости от региона. Об этом пишут «Известия».

Сегодня образовательные организации выплачивают декретные студенткам из федерального и регионального бюджетов. Размер зависит от стипендии, составляющая в среднем от двух до пяти тысяч рублей в месяц. Так, молодые мамы получают от 9,3 до 23,3 тысячи рублей пособий.

Минтруд по поручению президента России Владимира Путина разработал проект, предлагающий увеличить размер пособия до 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе, где проживает студентка. При этом размер стипендии учитываться не будет.

Министерство планирует внести инициативу в весеннюю сессию. Уточняется, что изменения потребуют дополнительных расходов из федбюджета. Так, в первый год нужно будет 631,4 миллиона рублей. Это позволит выплачивать молодым мамам-студенткам на очном обучении повышенное пособие в размере семи тысяч рублей.

Большинство экспертов назвали целесообразной мерой повышение декретных и привязку пособий к региональному прожиточному минимуму. Директор Центра демографии и статистики Института экономических стратегий РАН Ольга Золотарева обратила внимание, что данная инициатива позволит преодолеть тренд откладывания рождения ребенка в студенческих семьях. При этом доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве Ольга Жильцова подчеркнула, что мера поможет при принятии девушками решения о сохранении беременности.

Прежде сообщалось, что в 2025 году в России увеличилось пособие по беременности и родам. Как напомнили в Социальном фонде, размер выплаты рассчитывается из среднего заработка мамы за два года, предшествовавших году начала декретного отпуска.

В 2025-м минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составляет 22 440 рублей в месяц. Исходя из этого пособия за 140 дней составят минимум 103 285 рублей, максимум — 794 355 рублей. Минимальная сумма за 156 дней — 115 089 рублей, максимальная — 885 139 рублей, за 194 дня минимум — 143 123 рубля, максимум — 1 100 750 рублей. Точные цифры зависят от зарплаты женщины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем могут работать женщины в декретном отпуске.