«Теперь спасаюсь»: девушка Тимати рассказала о последствиях поездки в Париж

Модель Иванова рассказала о проблемах с кожей после поездки в Париж с Тимати

Фото: www.globallookpress.com/© Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Семейный отдых во Франции вместе с мамой и детьми рэпера обернулся для модели Валентины Ивановой проблемами со здоровьем.

Модель Валентина Иванова пожаловалась, что после поездки с возлюбленным рэпером Тимати, его детьми и мамой в Париж прибавила в весе и получила проблемы с кожей на лице. Об этом она рассказала в личном блоге в соцсетях.

«Парижские каникулы отразились на лице и коже. Ежедневные круассаны мимо не прошли. <…> Эх, какие вкусные они были. Мое лицо меня благодарит и плюс на весах тоже. <…> Теперь спасаюсь всеми возможными способами», — написала она.

Иванова прибегла к «проверенной артиллерии». Так, модель решила после парижских каникул отказаться от мучного и отправиться в спортзал. Также Иванова взялась за свое лицо: она показала средства по уходу, которыми пользуется.

Прежде Тимати совместно с дочерью Алисой и сыном Ратмиром, а также возлюбленной и матерью Симоной Юнусовой посетил парижский Диснейленд. В этом парке они провели целый день. Путешествие напомнило Симоне Юнусовой аналогичную поездку, совершенную 30 лет назад, когда рэпер был еще ребенком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мама Тимати иронично прокомментировала новые фото рэпера в Париже.