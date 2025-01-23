В конце года начнутся испытания российской вакцины от нескольких видов рака

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Ученые разработают модели онкозаболеваний, чтобы создать против них персонализированные препараты.

Испытания российской вакцины от рака легких, почек и поджелудочной железы могут начаться в конце года. Для этого ученые планируют в лабораторных условиях разработать модели онкологических заболеваний и создать против них персонализированные препараты.

По словам директора Национального исследовательского центра эпидемиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, разрабатывать лечение будут по примеру вакцины от рака кожи. Над ней работа идет быстрее всего.

Испытания с участием пациентов, страдающих меланомой, планируется начать уже в сентябре. Доклинические исследования вакцины от рака показали, что препарат способен подавлять развитие опухоли.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские разработчики вакцин должны участвовать в распределении прибыли от продаж своих препаратов за рубежом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.