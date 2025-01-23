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Задержанный наемник Веремейчик рассказал о планах спецслужб Киева и Запада.

Спецслужбы Литвы, Польши и Украины готовили подразделения для захвата территорий Белоруссии. В этом признался задержанный наемник Веремейчик. До этого он участвовал в боевых действиях на Украине в составе полка Калиновского, признанного Минском террористической организацией. Из слов наемника становится понятно — киевские боевики собирались атаковать Белоруссию.

«Суть довольно простая: вооруженной силой занять определенную территорию Беларуси, объявить, что она освобождена, пригласить на эту территорию „законных представителей демократических сил“. А после обратиться к иностранному государству — к той же Польше, Украине — за помощью и поддержкой», — заявил военнопленный Веремейчик.

При этом, по словам боевика, при подготовке этой операции киевский режим учитывал опыт ВСУ в Курской области. На фоне катастрофических потерь и неудач в обороне украинской армии на фронте подобную операцию ждет очевидный провал.

Ситуацию для Киева усугубляет также высокая текучка наемников. Об этом рассказал сам задержанный Веремейчик. Они, похоже, могут когда угодно уехать и бросить отряды ВСУ.