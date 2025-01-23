Сильный пожар разгорелся после взрывов на энергообъектах Украины

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Под удар беспилотников попала инфраструктура в одном из районов Запорожья.

Мощные взрывы прогремели этой ночью на энергетических объектах Украины. Под удар беспилотников попала инфраструктура в одном из районов Запорожья. Жители сообщают о сильных пожарах в местах попадания.

По предварительной информации, из строя выведена подстанция, из-за чего без электричества остались стратегически важные военные и промышленные предприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодар с применением четырех беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба администрации населенного пункта в Telegram-канале.

В результате нападения пострадавших и разрушений нет. Возгораний тоже не последовало. Как уточнил директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с ТАСС, целью атак украинских дронов была не ЗАЭС, а гражданская инфраструктура Энергодара. Беспилотники заметили в нескольких частях города: в районах водоканала, набережной и возле магазина «Грошик».