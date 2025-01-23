СК изъял более 30 единиц огнестрельного оружия в доме Тимура Иванова

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Все оно отправлено на баллистическую экспертизу.

Более 30 единиц огнестрельного оружия изъято сотрудниками Следственного комитета у бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на собеседника из правоохранительных органов.

Среди оружия, изъятого во время обыска, есть охотничьи и наградные. В правоохранительных органах уточнили, что все оружие отправлено на баллистическую экспертизу.

В апреле прошлог года Иванов был задержан на рабочем месте по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — на сумму 1 млрд 185 млн рублей. В скором времени он был освобожден от должности замглавы Минобороны.

Иванов также обвиняется в двух эпизодах растраты и выводе более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».

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