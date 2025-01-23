Держала в страхе все село: поедавшую собак тигрицу поймали под Хабаровском

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Охотоведы выслеживали молодую самку конца декабря

В Хабаровском крае специалисты отловили тигрицу, которая держала в страхе жителей села. Сотрудники службы по охране животного мира поймали хищницу возрастом около пяти лет.

Зверь поселился рядом с населенным пунктом Некрасовка и охотился на собак. А жители из-за такого соседства боялись покидать свои дома. Охотоведы выслеживали тигрицу с конца декабря. Никаких травм или повреждений у животного замечено не было и скорее всего дикую кошку выпустят в природу, подальше от людей.