В Краснодаре загорелся трехэтажный ресторан

В одном из ресторанов Краснодара произошел пожар

Фото, видео: 5-tv.ru

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Площадь возгорания в здании составила 600 квадратных меров.

Сильный пожар полыхает в Краснодаре. В одном из городских районов загорелся ресторан.

Огонь вспыхнул на крыше трехэтажного здания и мгновенно распространился на площади 600 квадратных метров. На кадрах видно, как вырываются языки пламени. Дымом заволокло всю округу. Пожар тушат полсотни спасателей и почти 20 единиц техники.

К этому моменту возгорание удалось локализовать. Движение в районе происшествия затруднено.