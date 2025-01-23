В Краснодаре загорелся трехэтажный ресторан
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В одном из ресторанов Краснодара произошел пожар
Фото, видео: 5-tv.ru
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Площадь возгорания в здании составила 600 квадратных меров.
Сильный пожар полыхает в Краснодаре. В одном из городских районов загорелся ресторан.
Огонь вспыхнул на крыше трехэтажного здания и мгновенно распространился на площади 600 квадратных метров. На кадрах видно, как вырываются языки пламени. Дымом заволокло всю округу. Пожар тушат полсотни спасателей и почти 20 единиц техники.
К этому моменту возгорание удалось локализовать. Движение в районе происшествия затруднено.