В России могут запретить фото- и видеосъемку объектов ПВО

В РФ предлагают ужесточить наказание за фото и видеосъемку объектов ПВО

Фото: Gripas Yuri/ABACA/ТАСС

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Подробности законопроекта и размер штрафов пока не раскрываются.

В России могут запретить фотографирование и видеосъемку объектов противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, принятый правительственной комиссией по профилактике правонарушений.

Данная комиссия под руководством Владимира Колокольцева уже поручила Минобороны заняться этим вопросом — разработать запрет на съемку средств ПВО и иной военной инфраструктуры, а также установить административную ответственность за его нарушение.

Подробности законопроекта и размер штрафов пока не раскрываются.

Также предлагается проинформировать комиссии о проведенной работе по этому поручению до 1 июля текущего года.

Инициатива уже получила одобрение в профильных комитетах Госдумы, эксперты в данной сфере также высказались в пользу запрета.

«Люди, выкладывающие последствия прилетов, могут этого не осознавать, но по факту они становятся глазами противника на нашей территории», — рассказал зампред комитета от фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный.

Ранее в 5-tv.ru писал, что в РФ медикам и фармацевтам запретят учиться дистанционно.