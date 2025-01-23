Лихачев рассказал о строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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Все логистические проблемы решаются благодаря постоянному контакту сторон.

Проект АЭС «Пакш-2» в Венгрии реализовывается согласно графику. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Он также отметил, что страны решают возникающие при работе логистические проблемы, постоянно контактируя между собой.

«Контакты у нас идут постоянно. В этом смысле у нас нет никаких ограничений. Они идут и на уровне заказчика, то есть администрации станции („Атомстройэкспорта“), и руководства проекта, и на межправительственном уровне, я имею в виду наши регулярные контакты с [министром иностранных дел Венгрии] Петером Сийярто. Мы пока не выходим из контрактных графиков и, понимая все сложности при реализации проекта, включая логистические, мы совместно с нашими венгерскими друзьями их преодолеваем», — рассказал Лихачев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным строительство в Белоруссии второй АЭС. Уже даже есть идеи, где она может появиться — это площадка, расположенная чуть южнее города Могилев. Первый энергоблок был запущен в республике в Островце.