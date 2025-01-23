Братская Мексика: звезды на красной дорожке премьеры фильма «Василий»
В столицу прилетела мексиканская звезда — актриса и инфлюенсер Барбара де Рехиль.
Как бы вы поступили, если бы ваша размеренная жизнь перевернулась с ног на голову: с одной стороны — проблемный брат-близнец, а с другой — мексиканский картель?
Непростая задача стояла и перед Александром Петровым, воплотившим на экране таких разных, но очень родных братьев-близнецов. Международную премьеру посетило множество гостей — и все хотели поздравить лично. Весь вечер вертеться пришлось, как его героям во время приключений в Мексике.
С кем пришел Александр Петров, как иностранная актриса Барбара Де Рехиль прошла кастинг, почему Дмитрий Лысенков не любит журналистов, когда певица Зара планирует отдохнуть, что посоветовал Милош Бикович Петрову и какие трудности были у Яна Цапника — подробнее в фоторепортаже 5-tv.ru.
Первый выход в свет Александра Петрова с беременной супругой Викторией Антоновой стал главным событием премьеры. К слову, терпения Виктории не занимать. Из-за занятости супруга вечер коротать в VIP красавице пришлось в окружении подруг. Но что не сделаешь ради успеха любимого.
1/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Мечта всех девушек Милош Бикович поделился советами для будущего отца Александра Петрова. Главное — участвовать в жизни ребенка, остальному можно научиться на опыте
2/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Жгучая брюнетка Барбара де Рехиль свела с ума на дорожке всю сильную половину человечества. Мексиканская артистка рассказала, что работа с российскими актерами произвела на нее особое впечатление. Одобрено Барбарой, получается.
3/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
А вот Алсу перепутала премьеру со школьной линейкой. Артистка поделилась, что в 2025 году планирует больше заниматься музыкой и творчеством. Поэтому, ждем с релизом!
4/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Анатолий Цой от интервью отказался, а жаль, мы бы послушали, например, про изменения в личной жизни. Ведь, накануне Нового года в его семье появилась «двойня»: пушистые крольчата.
5/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Леонид Ярмольник на премьеру пришел один и после традиционного фотографирования тут же направился к выходу. Возможно, его очень ждали гости. В день премьеры актер отметил 71-й год со дня рождения.
6/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
А вот и виновник торжества — Дмитрий Литвиненко. Режиссер поделился с нами, как создавался фильм. На кастинге при виде Барбары у всех съемочной группы сложился полный мэтч. От других кандидаток тут же отказались. Судьба — иначе не скажешь!
7/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Валентина Мизулина сегодня была как никогда позитивна. Актриса поделилась эмоциями после работы с иностранными артистами. Спойлер: ей все понравилось.
8/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Лучезарная певица Зара на дорожке появилась с плохими новостями: артистка пожаловалась, что так и не отдохнула во время праздничных выходных. Планирует летом. Такой работоспособности можно только позавидовать.
9/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Дмитрий Лысенков приоткрыл завесу тайны: у всех звезд боязнь журналистов. Актер признался, что негативный опыт он использовал для создания образа и ряда сцен. А мы не обижаемся! Их кинодуэт с Яном Цапником журналистское сообщество приняло на ура!
10/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Жизнерадостный Ян Цапник признался, что самым сложным за все время съемочного процесса были постоянные переезды. А зерно роли он придумал сам: его герой когда-то работал оператором в кино, а вынужден снимать всякую, как ему кажется, ерунду. Спойлер: драму на экране ему показать удалось!
11/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Дмитрий Шепелев пришел на премьеру в приподнятом настроении. Однако, улыбался только фотографам. К журналистам в этот раз не пошел: видимо, окончательно устал отвечать на вопросы о сыне.
12/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Денис Шведов выглядел немного грустным, но на фильм все же остался. Мы уверены, что после просмотра этой зажигательной комедии он точно вышел с широкой улыбкой на лице!
13/13 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко