Сушите весла: петербуржцы в этом году могут остаться без корюшки

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Чиновники пока не дали разрешения на вылов ни одному из рыболовецких колхозов города.

Санкт-Петербург в этом сезоне может остаться без своего главного гастрономического бренда — корюшки. Чиновники до сих пор не начали выдавать разрешения на промышленный вылов, так как изменились его правила. Формально, сейчас даже с удочкой на льду сидеть нельзя. Так чем в этом году будут кормить туристов рестораны Северной столицы, выяснил корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

В этом году они все стоят, рыбу никто не ловит, орудия лова не стоят. Никто денег не зарабатывает, на переработку рыба также не поступает. Да и лодки на берегу снегом заметает, и у рыбаков работы нет. Особенно, говорят, обидно, смотреть на свободный ото льда Финский залив.

«Странное совпадение за последние десять лет — в январе месяце нет льда вон там за дамбой — лови не хочу! Да, вообще все могли бы выйти. Предприятие бы работало в полном объеме. На данный момент — ноль», — рассказал Николай Шпильков, директор рыбодобывающей компании.

Сушите весла, говорят профильные чиновники — у вас неправильно оформлены документы. Рыбаки возмущаются — делали все точно так же, как и раньше.

«Они сказали, что на протяжении многих лет они неправильно выдавали разрешения и теперь они его будут выдавать по-другому. То есть, больше десяти лет они выдавали неправильно? Да, они так сами сказали прямо на заседании», — поделился Дмитрий Бонадрюк, представитель рыбодобывающих организаций Петербурга и Ленобласти.

Прежде разрешения выдавали на каждую лодку. Их во время ловли требуют предоставить инспекторы или пограничники. Теперь политика другая — одно разрешение на все предприятие. И оригинал будет находиться на каком-то одном судне. Что будут предъявлять те, кто рыбачит в десятках километров от него, непонятно.

«Должен быть отдельный человек, который занимается этим вопросов непосредственно на лову, на территории, на водоеме и на большой протяженности по километрам. Как это обеспечить в реальности никто не знает. Спрашивали, объяснений не получили», — рассказал Эдуард Морозов, председатель ассоциации «Псковрыбхоз».

В ответ на наш запрос в Северо-западном управлении Росрыболовства рассказали, что с сентября прошлого года вступила в силу новая редакция Правил рыболовства. Ведомство переходит на электронные документы. А рыбаки к этому просто оказались не готовы.

«Разрешения переходят на электронную форму, и рыболовный журнал есть в электронной форме. Через некоторое время разрешения будут существовать только в электронном виде. Ситуация, которая сложилась сейчас, никак не повлияет на промысел», — рассказала помощник руководителя СЗТУ Росрыболовства Екатерина Михайлова.

По новым требованиям сейчас работать не могут компании всего Северо-запада — это около двухсот предприятий, где трудятся больше двух тысяч человек. И все они просят объяснить, как же им теперь быть.

«Мы добываем и судака, и леща, плотву, окуня. Вся эта рыба — она не продается за границу, она вся поступает к нам на берег. Сейчас создается дефицит на рынке. Цены на местную обычную рыбу речную уже взлетели выше 40-30%, потому что ее просто нет. Некому ловить», — посетовал Бондарюк.

По оценкам экспертов, в Финском заливе и на Ладоге общий объем добычи одной только корюшки, столь любимой в Петербурге, достигает 1800 тонн в год. Еще две тысячи тонн приходится на другие виды рыбы. Из-за массовых отказов в выдаче разрешений на вылов рыбодобывающие компании обратились в прокуратуру и арбитражный суд. На тяжбы уйдет не один месяц. Вот только рыба ждать точно не будет.