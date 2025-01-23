В школе США подросток устроил стрельбу и смертельно ранил ученицу
Стрельба в Нэшвилле унесла жизнь одной ученицы, а вторая получила ранение
Фото: www.globallookpress.com/Wu Xiaoling
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Мотивы нападавшего неизвестны.
В одной из школ американского города Нэшвилл произошла стрельба. Одна ученица погибла, еще одна ранена, сообщает ABC News.
«17-летний подросток открыл стрельбу в средней школе Нэшвилла, убив одну ученицу и ранив вторую», — сказано в сообщении.
В школьной столовой ученик достал пистолет и начал стрельбу. Одна школьница получила серьезные ранения. Она была госпитализирована, но скончалась в больнице. Вторая травмировала руку, ей оказана необходимая медицинская помощь.
Стрелок покончил с собой. Мотивы его поступка неизвестны. Ранее в этом учебном заведении уже случалась стрельба: ставшая* мужчиной 28-летняя американка ворвалась в школу и застрелила шесть человек: троих учеников и троих преподавателей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Новосибирске подростки выстрелили в лицо школьнику из сигнального пистолета. Мальчик пытался заступиться за младшего брата, на которого нападавшие хотели оформить банковскую карту.
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