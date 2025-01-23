В Турции снесут отель, где произошел пожар

Фото: www.globallookpress.com/Mustafa Kaya

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Такое решение было принято на основании проведенной экспертизы.

На горнолыжном курорте Карталкая в Турции будет снесен отель Grand Kartal, в котором произошел разрушительный пожар. Об этом сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на местные власти.

Такое решение было принято исходя из результатов экспертизы, проведенной специалистами министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата. Основные конструкции 12-этажного отеля разрушены огнем, а потому в дальнейшем здание не подлежит эксплуатации. Гостиница принимала гостей на протяжении почти полувека.

В ночь на 21 января в результате крупного пожара на территории отеля погибли 79 человек. Возгорание началось на этаже, где располагался ресторан. Ввиду того, что конструкции здания сделаны из дерева, пламя быстро распространялось. Пожарным долго не удавалось взять ситуацию под контроль. В связи с трагедией в Турции объявлен общенациональный траур.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент страны Реджеп Эрдоган заплакал на церемонии прощания с жертвами пожара в турецком отеле. Он посетил похороны семьи, состоящей из восьми человек.