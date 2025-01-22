Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине и пригрозил санкциями

Фото: Reuters/Карлос Барриа

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Об этом новый президент США говорил, когда обещал найти путь урегулирования конфликта?

Новоиспеченный президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине. Он пригрозил Москве введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в Штаты. Соответствующее сообщение было опубликовано в личном блоге американского лидера.

«Я не хочу навредить России. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом (Владимиром) Путиным <…> Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам выиграть Вторую Мировую войну», — отметил Трамп.

Президент США добавил, что конфликт на Украине может завершиться «легким или сложным путем», и легкий в этой ситуации он считает предпочтительным.

В связи с этим он призвал Москву «успокоиться и прекратить» СВО. Если же у Трампа не получится повлиять на российскую сторону, заметил он, ему придется установить высокие пошлины и санкции на все, что РФ продает Штатам.

Во время предвыборной гонки Трамп не раз заявлял, что сможет завершить конфликт на Украине. Он обещал это сделать сразу после того, как вступит в должность. Москва, в свою очередь, была готова выслушать конструктивные мысли американских коллег о том, как возможно разрешить этот кризис.

В частности, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял на брифинге, что Россия готова к диалогу с США по урегулированию конфликта на Украине, если команда президента Дональда Трампа свяжется с российскими представителями.

«Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация США готовится к диалогу с Россией. И что даже появились сообщения, что Трамп дал поручения своим сотрудникам связаться с российскими представителями. Мы готовы», — сказал Ушаков.