«Есть чем гордиться»: в Белоруссии активно развивается сельское хозяйство

Фото, видео: © РИА Новости/Виктор Толочко; 5-tv.ru

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Западные санкции не помешали нарастить производство.

Не только молоком богата Белоруссия — там активно развивается мясное животноводство и птицеводство. Ну и куда же без символа страны — картофеля.

Западные санкции не помешали хозяйствам увеличить производство. Напротив, республика стала даже больше экспортировать. В этом убедился корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Картофель, конечно же, один из символов Белоруссии. В прошлом году в хозяйстве всех категорий накопано больше трех миллионов тонн картофеля. Сейчас склады заполнены. Товар отгружают покупателям и совсем скоро, к маю, эти площади опустеют.

Разные сорта — и для чипсов, и для фри, и просто — варить или жарить. Ерена Федоровна известна на всю Белоруссию — она здесь первая женщина-фермер, которая больше 30 лет выращивает картофель. Перенять опыт к ней приезжают даже представители больших агрохолдингов.

«Ну, мы работаем на внутренний рынок, а также и за рубеж — это Россия, Молдавия, Грузия. Где есть спрос, туда мы поставляем», — рассказала глава фермерского хозяйства Ерена Парфианович.

Ерена Федоровна отметила, что на экспорт идет около 80% продукции.

Конечно, что в Белоруссии только картофель и сельское хозяйство — это стереотипы и мифы. Больше всего посевных площадей тут под зерновые и овощи. Сельское хозяйство занимает всего 8-9% от ВВП. Но цифры по урожаю все равно поражают — хватает и себе, и много идет на экспорт.

«В условиях незаконных фашистских беспрецедентных санкций, которые в последние годы вводят против нашего государства, именно экспорт сельскохозяйственной продукции дал остальным отраслям возможность адаптироваться к новой ситуации и переориентироваться на другие рынки. Мы много себя критикуем и правильно, однако если посмотреть правде в глаза — нам есть чем гордиться», — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По молочке Белоруссию можно назвать чемпионом. В 2023 году здесь произвели больше восьми миллионов тонн молока. Страна занимает места в топе мировых экспортеров. На российском рынке доля в 15% — это почти весь молочный импорт в нашу страну. Этот агрокомбинат поставляет молоко экстра-класса.

«Дойное стадо в основном здесь, 900 голов коров плюс шлейф молодняка. Мы когда построили комплекс, начинали с семи тонн на корову, сегодня мы вышли на 14 тонн на корову. Это современный европейский показатель», — рассказал директор филиала «Фалько-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» Вадим Кунц.

А еще сыры, которые давно завоевали места в холодильниках россиян.

«Российский рынок является одним из приоритетных направлений нашего развития. У нас надежные отношения с ведущими торговыми сетями, и мы постоянно работаем над тем, чтобы география поставок расширялась», — отметила совладелица и директор по развитию предприятия «Беловежские сыры» Светлана Сушко.

Хоть и не золотые, но диетические, столовые яйца всех категорий несут эти курицы — национальные рекордсмены– полтора миллиона штук в день.

«Самое главное, чтобы вовремя у птицы были корма, вода, микроклимат соответствовал, то есть скорость движения воздуха, температура, влажность. Это самый главный залог того, чтобы они хорошо себя чувствовали, не болели и давали нам яичко», — отметила бригадир производственной бригады в животноводстве Татьяна.

«Ну, вы прямо о них заботитесь. Нас вот не пустили сюда со светом», — сказал корреспондент бригадиру.

«Это стресс. Любой лишний человек или какое-то воздействие — это стресс для птицы. Они на все реагируют очень», — ответила Татьяна.

Около 70% яиц с этой фабрики остается в Белоруссии, остальное на экспорт — в Россию, Эмираты, Катар, Афганистан.

Животноводство тут развивается стремительно. В 2024 году в Белоруссии произвели почти два миллиона тонн мяса, а это почти на 2,5% больше, чем годом ранее. И Россия, опять же, основной импортер.

«В 2023 году более 300 тысяч тонн различных видов мяса, в 2024 году 350 тысяч тонн, то есть рост достаточно приличный, где-то на 10%», — рассказал бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонид Холод.

Везут отсюда и свинину, и говядину, и птицу. Это крупнейшее предприятие по производству мяса индейки в Белоруссии. Полный цикл — от выращивания цыпленка до упаковки готовой продукции.

Тут же производство варено-копченых изделий, сыровяленых, полуфабрикатов. Оборудование современное, линии автоматизированы. И вся продукция соответствует ГОСТу. Поэтому, может, белорусские колбасы — одни из самых вкусных. И они давно известны за рубежом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Патрушев заявил о росте производства сырого молока в России.