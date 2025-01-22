Не связанные с продажей нефти и газа: в России выросли бюджетные поступления

Путин: в РФ выросли не связанные с продажей нефти и газа бюджетные поступления

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Эти показатели говорят о формировании в бюджете государства надежной доходной базы, которая теперь гораздо меньше зависит от обстановки извне.

Не связанные с продажей нефти и газа бюджетные поступления выросли на 800 миллиардов рублей больше, чем ожидалось правительством по итогам прошлого года. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе первого в 2025 году совещания по экономическим вопросам.

«В прошлом году выросли бюджетные поступления, не связанные с продажей нефти и газа, — они прибавили 26% и составили 25,6 триллиона рублей», — заявил глава государства.

Российский лидер добавил, что данные показатели говорят о формировании в бюджете государства надежной доходной базы, которая теперь гораздо меньше зависит от обстановки извне.

При этом дополнительные нефтегазовые доходы по итогам 2024 года составили более одного триллиона рублей. Поэтому важно и дальше продолжать обеспечивать «стабильность, устойчивость государственных финансов», отметил Путин.

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